1. Одним із рішень після бунту Пригожина було дати час Шойгу і Герасімову до вересня показати результат. Якщо результату не було — Пригожин знову виходив на сцену, але з командою міністра оборони й голови Генштабу. Отже, вбивство Пригожина означає, що Шойгу і Герасімов провалились, і інших варіантів в них не було.

2. Очевидно, що Пригожин і Уткін підготувались до можливого свого вбивства. Тому відповідь буде, яка — побачимо.

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3. Смерть Пригожина спробують подати як справедливу, за те, що він вчинив. Але зараз "воєнкори" сидять розгублені й не знають співчувати чи мочити його.

4. Ситуація у РФ не стабілізується, а погіршується. Тому, що був порушений пакт, якого тимчасово досягли в червні після бунту. Тепер різним "башням" і групам зрозуміло, що домовленості не працюють. Тому спроби замахів стануть траплятись частіше

5. Думаю, Шойгу і Герасімов тепер цілі.

6. Смута все ближче. І вона буде дуже жорстока.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист