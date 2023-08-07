Про це йдеться у звіті ISW.

Зазначається, що 6 серпня Сили оборони України завдали удару по двох ключових автодорожніх мостах уздовж найважливіших наземних комунікацій російських загарбників, що з'єднують окуповані Крим та частину Херсонської області, внаслідок чого війська РФ перенаправили дорожній рух із коротких східних маршрутів на довші західні.

Так, керівник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що ЗСУ нібито випустили 12 ракет по автошляховому мосту через Генічеську протоку, що з'єднує Генічеський район з Арабатською стрілкою, і що 9 із цих ракет начебто перехопила російська ППО. А так званий голова Криму Сергій Аксьонов сказав, що українські воїни нібито випустили 2 ракети по мосту через Чонгар, і одна ракета пройшла через засоби ППО загарбників і пошкодила дорожнє полотно автомобільного мосту.

При цьому російські джерела стверджують, що українські сили використовували крилаті ракети Storm Shadow для завдання обох ударів, хоча ISW поки що не бачив підтвердження того, що російські сили перехопили саме ці крилаті ракети.

Також Аксьонов розповів, що начебто ведуться ремонтні роботи на мосту через Чонгар, і що окупанти перенаправлять весь трафік через КПВВ "Армянськ" та "Перекоп" на траси М-17 (Армянськ - Олешки) та Т2202 (Армянськ - Нова Каховка). Натомість окупаційне міністерство транспорту Криму оголосило, що весь рух через КПП "Джанкой" трасою М-18 закрито, але рух мостом через Керченську протоку і через Керченську поромну переправу працює у звичайному режимі.

ФСБ призупинила в'їзд цивільних осіб на окуповану Арабатську стрілку з 31 липня, і російські офіційні особи не коментують стан руху трасою Генічеськ - Арабатська стрілка.

Аналітики Інституту відзначають, що ступінь пошкодження мосту через Генічеську протоку, ймовірно, змусить російських окупантів перенаправити військові перевезення з Арабатської стрілки на довші західні маршрути між окупованим Кримом та підконтрольною ним частиною території Херсонської області.

Так, траса М-17 проходить через Армянськ, а потім розгалужується на перетині з трасою Т2202 на північ і продовжується на північний захід, що означає, що більша частина, якщо не всі російські автомобільні дороги між Кримом та Херсонською областю мають проходити вздовж або дуже близько до однієї 20-кілометрової ділянки траси М-17 між Ішунем та Армянськом, йдеться у звіті.

"Це серйозне вузьке місце в російських GLOC, ймовірно, створить значні збої в логістиці та ймовірність затримок і заторів. Неясно, як швидко російські офіційні особи зможуть відремонтувати міст через Чонгар, і так само неясно, чи відремонтували російські офіційні особи залізничний міст, по якому українські війська завдали удару 29 липня", - йдеться у повідомленні.

В ISW вважають, що відновлення пошкодженого мосту через Генічну протоку займе значно більше часу. У звіті також йдеться про те, що російські GLOC вздовж автомагістралі T2202 на північний захід від Криму, особливо маршрути вздовж основних та магістральних доріг на південь від Нової Каховки, знаходяться ближче до позицій ЗСУ у верхній Херсонській області, і в багатьох випадках у межах досяжності артилерійського вогню, що утримується українцями західного берега річки.

"Російські сили, ймовірно, можуть знизити ризики від українського вогню із закритих позицій у цьому районі, обравши повільніші та менш ефективні сільські дороги на північний схід від Чаплінки, але за рахунок повільнішої та складнішої матеріально-технічної підтримки", - пише Інститут.

Удари по мостах через Чонгар та Генічеськ - частина кампанії контрнаступу

Так, експерти вважають, що удари по мостах на критичних російських об'єктах наземних комунікацій є частиною кампанії українських сил з перехоплення, спрямованої на створення умов для майбутніх рішучих контрнаступних операцій.

Наприклад, російський блогер, пов'язаний із ПВК Вагнера, стверджував, що удари ЗСУ 6 серпня показують, що українські сили методично намагаються відрізати російське угруповання на півдні України та порушити його логістику, подібно до української кампанії з перехоплення під час Херсонського контрнаступу.

Також він зазначав, що російську оборону на західному (правому) березі Херсонської області було зруйновано за лічені дні після кількох місяців ударів ЗСУ по логістиці окупантів, і висловив побоювання, що ситуація може повторитися.

В Інституті думають, що українські удари по східних контрольно-пропускних пунктах, швидше за все, перервуть перекидання російського особового складу, техніки та обладнання з окупованого Криму для проведення найважливіших оборонних операцій РФ у західній частині Запорізької області та в районі кордону між Запорізькою та Донецькою областями на невизначений термін.

"Українські сили, мабуть, також розширюють свої зусилля щодо перехоплення, щоб націлитись на російські військово-морські цілі, які беруть участь у російській логістиці в Чорному морі, як раніше спостерігав ISW", - йдеться у висновках звіту.

Додається, що українські офіційні особи регулярно заявляли про свою прихильність до кампанії з перехоплення російських військових об'єктів з метою ослаблення логістики загарбників та їх оборонних можливостей, щоб створити сприятливі умови для майбутніх контрнаступальних дій ЗСУ.