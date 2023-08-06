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На в'їздах до Криму: українські ракети пошкодили мости в Чонгарі та Генічеську

6 серпня, 2023 неділя
16:10
Новини Чонгарський міст

Вдень у неділю, 6 серпня 2023 року, ракети Сил оборони України завдали пошкоджень Чонгарському мосту та мосту через протоку Тонка, що сполучає місто Генічеськ з Арабатською стрілкою

Обидва мости сполучають материкову частину України з Кримським півостровом. Про завдані удари заявили керівники окупаційних адміністрацій Криму Сергій Аксьонов, частини Херсонської області Володимир Сальдо та й частини Запорізької області Володимир Рогов.

"Було завдано ракетного удару в районі Чонгарського мосту на півночі Криму. Одне влучення, частина ракет збита силами ППО. Є пошкодження дорожнього полотна автомобільного мосту, ремонтні роботи вже розпочинаються. Жертв немає", - зазначив Аксьонов.

"Тимчасово проїзд здійснюється через ПП Армянськ та Перекоп", - додав призначений Кремлем "голова Республіки Крим".

За словами ж Сальдо, українці "обстріляли міст через протоку Тонка, що з'єднує місто Генічеськ із Арабатською стрілкою".

міст на Геніческ

Міст на Геніческ.Фото: скріншот відео

 

"Загалом випустили 12 ракет, 9 збила наша ППО", - повідомив керівник колаборантів захопленої росіянами лівобережної частини Херсонщини.

"Поранено одного мирного жителя, який проїжджав мостом у момент прильоту", - заявив Сальдо.

Як стверджує Володимир Сальдо, внаслідок удару в Генічеську нібито виникли ускладнення із постачанням газу.

"Також перебито газопровід, що проходив поряд з мостом, зі Стрілківського родовища в Генічеськ. Понад 20 тисяч мешканців міста залишились без газопостачання", - повідомив він.

Удар по Чонгарському мосту Сальдо підтверджує. На його думку, його було здійснено "натівськими ракетами Storm Shadow".

"Міст отримав пошкодження від ракети", - зазначив Володимир Сальдо.

"Транспортне сполучення з Кримом продовжує працювати через Чаплінку та Армянськ", - підсумував він.

"КПП Чонгар (Джанкою-Генічеськ) тимчасово закрито для проїзду", - поінформував спершу Володимир Рогов, а потім майже дослівно повторив у себе повідомлення, оприлюднене Сальдо.

"Це не просто мости. Це все (включно із залізничним) основні логістичні шляхи, що живлять південне угруповання військ окупантів в Україні", - прокоментував військовий експерт Ігаль Левін.

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