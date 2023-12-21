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Головна Футбол УЄФА та ФІФА програли в Європейському суді справу проти Суперліги

УЄФА та ФІФА програли в Європейському суді справу проти Суперліги

21 грудня, 2023 четвер
21:00
Футбол Суперліга

Європейський суд визнав, що УЄФА та ФІФА порушили законодавство ЄС про конкуренцію, коли заборонили футбольним клубам виступати у Суперлізі

Про це повідомляє офіційний сайт Європейського суду

Суд визнав незаконним рішення Союзу європейських футбольних асоціацій та Міжнародної федерації футбольних асоціацій від 2021 року про заборону клубам виступати у Суперлізі.  

"Правила ФІФА та УЄФА щодо попереднього схвалення міжклубних футбольних змагань, таких як Суперліга, суперечать законодавству ЄС про конкуренцію та свободу надання послуг", - йдеться у заяві суду ЄС.

У рішенні підкреслено, що ФІФА та УЄФА зловживали переважним становищем стосовно конкурентів, а правила організацій не були прозорими, об’єктивними, недискримінаційними та пропорційними.

Яким буде формат Суперліги

Організатори Суперліги оприлюднили новий формат турніру. За даними Marca, вона включатиме 64 клуби, які змагатимуться у трьох дивізіонах, між якими буде передбачено підвищення та пониження в класі. У двох найсильніших дивізіонах гратимуть по 16 команд, а в третьому - 32 клуби. Передбачається, що постійних учасників у турнірі не буде.

За підсумками регулярного чемпіонату переможець Суперліги та клуби, які переміщатимуться між дивізіонами, визначатиметься у плей-оф. 

Наразі зацікавленість у виступах в Суперлізі висловили два клуби - іспанські "Реал" та "Барселона", які є одними з її засновників. Водночас низка європейських топклубів висловилися проти Суперліги - серед них німецька "Баварія", французький ПСЖ та англійський "Манчестер Юнайтед".  

Спорт
ЄС
ФІФА
Європейський Суд
Барселона
Баварія
Манчестер Юнайтед
Реал
ПСЖ
УЄФА
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