УЄФА та ФІФА програли в Європейському суді справу проти Суперліги

Про це повідомляє офіційний сайт Європейського суду.

Суд визнав незаконним рішення Союзу європейських футбольних асоціацій та Міжнародної федерації футбольних асоціацій від 2021 року про заборону клубам виступати у Суперлізі.

"Правила ФІФА та УЄФА щодо попереднього схвалення міжклубних футбольних змагань, таких як Суперліга, суперечать законодавству ЄС про конкуренцію та свободу надання послуг", - йдеться у заяві суду ЄС.

У рішенні підкреслено, що ФІФА та УЄФА зловживали переважним становищем стосовно конкурентів, а правила організацій не були прозорими, об’єктивними, недискримінаційними та пропорційними.

Яким буде формат Суперліги

Організатори Суперліги оприлюднили новий формат турніру. За даними Marca, вона включатиме 64 клуби, які змагатимуться у трьох дивізіонах, між якими буде передбачено підвищення та пониження в класі. У двох найсильніших дивізіонах гратимуть по 16 команд, а в третьому - 32 клуби. Передбачається, що постійних учасників у турнірі не буде.

За підсумками регулярного чемпіонату переможець Суперліги та клуби, які переміщатимуться між дивізіонами, визначатиметься у плей-оф.

Наразі зацікавленість у виступах в Суперлізі висловили два клуби - іспанські "Реал" та "Барселона", які є одними з її засновників. Водночас низка європейських топклубів висловилися проти Суперліги - серед них німецька "Баварія", французький ПСЖ та англійський "Манчестер Юнайтед".