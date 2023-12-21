УЄФА та ФІФА програли в Європейському суді справу проти Суперліги
Європейський суд визнав, що УЄФА та ФІФА порушили законодавство ЄС про конкуренцію, коли заборонили футбольним клубам виступати у Суперлізі
Про це повідомляє офіційний сайт Європейського суду.
Суд визнав незаконним рішення Союзу європейських футбольних асоціацій та Міжнародної федерації футбольних асоціацій від 2021 року про заборону клубам виступати у Суперлізі.
"Правила ФІФА та УЄФА щодо попереднього схвалення міжклубних футбольних змагань, таких як Суперліга, суперечать законодавству ЄС про конкуренцію та свободу надання послуг", - йдеться у заяві суду ЄС.
У рішенні підкреслено, що ФІФА та УЄФА зловживали переважним становищем стосовно конкурентів, а правила організацій не були прозорими, об’єктивними, недискримінаційними та пропорційними.
Яким буде формат Суперліги
Організатори Суперліги оприлюднили новий формат турніру. За даними Marca, вона включатиме 64 клуби, які змагатимуться у трьох дивізіонах, між якими буде передбачено підвищення та пониження в класі. У двох найсильніших дивізіонах гратимуть по 16 команд, а в третьому - 32 клуби. Передбачається, що постійних учасників у турнірі не буде.
За підсумками регулярного чемпіонату переможець Суперліги та клуби, які переміщатимуться між дивізіонами, визначатиметься у плей-оф.
Наразі зацікавленість у виступах в Суперлізі висловили два клуби - іспанські "Реал" та "Барселона", які є одними з її засновників. Водночас низка європейських топклубів висловилися проти Суперліги - серед них німецька "Баварія", французький ПСЖ та англійський "Манчестер Юнайтед".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.12
- EUR Купівля 40.91Продаж 41.92
- Актуальне
- Важливе