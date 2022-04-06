Угорщина може почати оплачувати поставки російського газу в рублях
Якщо Росія попросить платити за газ російським рублем, Угорщина згодиться на це, плата має бути в кінці весни
Про це повідомив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
За його словами, перше платіжне зобов'язання Угорщини має бути виконане в кінці весни 2022 року.
"Наше перше платіжне зобов'язання має бути виконане наприкінці травня. Існує технічне рішення, яке дозволить нам платити за використаний газ, технічні деталі цього рішення в цей час опрацьовуються", - відповів Орбан під час міжнародної пресконференції.
Самі деталі платіжних договорів політик поки не розкрив.
- Нагадаємо, раніше про свій намір платити за російський газ в рублях вже заявила Словаччина. Нині країна працює над зміною постачання енергоресурсів. Оскільки Словаччина не може відмовитися від російського газу, допускає оплату за нього в рублях.
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