Укладено угоду на закупівлю для України безпілотників Switchblade на суму $17,8 млн, - Пентагон
Міністерство оборони США готується укласти, або й уже уклала, контракти по двох пакетах допомоги, на 300 млн та 1,45 млрд – в Україну уже надходять "безпілотні літальні системи Puma, передові системи високоточної зброї, комунікаційні пристрої, бойове медичне обладнання сухпайки, готові до вживання, навіть біноклі", також Javelin і Stinger
Про це повідомив журналістам представник міністерства оборони під час брифінгу в п'ятницю, інформує CNN.
Ці дрони будуть куплені у промисловості та доставлені в Україну в рамках фінансування Ініціативи сприяння безпеці України, затвердженої в рамках додаткового фінансування допомоги Україні, яке було ухвалено в Конгресі США в середині березня. Загальне фінансування USAI в цьому законопроекті становило 300 мільйонів доларів, і Міністерство оборони наразі виділило з них 136,8 мільйона доларів, повідомив заступник міністра оборони Вільям А. Лапланте.
Загалом на 136,8 мільйона доларів було закуплено у промисловості та буде надіслано "безпілотні літальні системи Puma, передову систему високоточної зброї, комунікаційні пристрої, бойове медичне обладнання сухпайки, готові до вживання, навіть біноклі" у восьми різних контрактах, сказав ЛаПланте.
Міністерство оборони також використовує 1,45 мільярда доларів із фінансування, затвердженого Конгресом США для додаткової допомоги Україні, підписаної в середині березня для заміни американських запасів ракет Javelin і Stinger, а також ключових компонентів для цих ракет, сказав ЛаПланте.
У рамках додаткової допомоги Україні Конгрес США схвалив фінансування в розмірі 3,5 мільярда доларів для "поповнення запасів американського обладнання, надісланого Україні", сказав ЛаПланте. Поки що Міністерство оборони використовує 1,45 мільярда доларів з цих коштів, додав ЛаПланте.
"Зараз ми ведемо активні переговори щодо Stinger та пов’язаних з ними компонентів. Очікується, що цю угоду буде укладено до кінця травня. Для Javelins угода також неминуча – все це відбувається прямо зараз», — сказав ЛаПланте.
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