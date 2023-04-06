Україна домовилася про посилення оборонної співпраці з Грецією

Про це Резніков написав у твіттері.

Резніков подякував грецьким друзям за непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також за гуманітарну й оборонну допомогу та участь країни в "Рамштайні".

Міністр оборони України також висловив переконання в тому, що Україна стане 33-м членом НАТО, після Швеції та після перемоги у війні.

"Україна має великий досвід у стримуванні росіян і тому, як їх перемогти, використовуючи зброю НАТО. Тому це вагома причина запросити Україну до Альянсу і приєднатися до цього клубу", – сказав Резніков.

Він розповів, що під час зустрічі з грецьким колегою йшлося про ситуацію на фронті, зокрема про ситуацію в районах Бахмута, Авдіївки, Вугледара, Мар’їнки й у інших регіонах, а також у районі Чорного та Азовського морів. Також міністри обговорили підготовку України до контрнаступу, зокрема тренування українських військових і способи, в які Україна буде забезпечувати ЗСУ новою зброєю від партнерів, бойовими машинами піхоти, танками тощо.

"Обговорили шляхи відновлення миру та безпеки в Європі, включно з механізмом посилення санкцій проти агресора, зокрема щодо оборонної промисловості. Йшлося й потенційні сфери двосторонньої співпраці та наявні конкретні проєкти", – додав Резніков.

Як зазначено на сайті міністерства національної оборони Греції, під час зустрічі Ніколаос Панайотопулос та Олексій Резніков "висловили тверду волю двох країн до зміцнення та поглиблення оборонної співпраці".

"Я також підтвердив нашу тверду та непохитну позицію щодо підтримки України та Збройних Сил України та їхнього фундаментального права захищати свою Батьківщину й відновлювати суверенітет і територіальну цілісність своєї країни", – сказав Ніколаос Панайотопулос за підсумками зустрічі з Резніковим.

Він нагадав, що Греція від початку повномасштабного вторгнення засудила російську агресію та "з першого дня була на боці України та її хоробрих захисників", а також долучилася до санкцій проти Росії. Міністр висловив солідарність з українським народом і віддати шану ЗСУ, "які мужньо та самовіддано борються за перемогу".

"Війна проти України є явним порушенням міжнародного права, територіальної цілісності та суверенітету України. Це повернуло війну в Європу та стало новою загрозою світовому миру та стабільності. Зображення з Бучі та сотні загиблих у Маріуполі нагадують нам про наш обов’язок перед жертвами та їхніми родинами забезпечити притягнення винних до відповідальності та продовжувати непохитну підтримку України та її народу, який бореться за свободу та незалежність", – додав міністр нацоборони Греції.