Україна - друга в Європі в рейтингу відкритих даних Open Data Maturity, - дослідження
Цьогоріч Україна зайняла друге місце в Європі в рейтингу відкритих даних Open Data Maturity 2022
Про це інформують на сайті Єврокомісії.
Серед 35 країн-претенденток Україна зайняла 2 місце в цьогорічному рейтингу Open Data Maturity.
У 2021 році наша країна була на шостому місці, а у 2020 – на 17-му. Цьогоріч рівень зрілості відкритих даних в Україні становить 97%. У той час як середній показник в Європі – 82%.
Міністерство цифрової трансформації України коментує досягнення.
"Перед нами була ціль – до 2024 року увійти в трійку лідерів країн за рівнем розвитку сфери відкритих даних. І вже у 2022 році ми стали другими. Попереду тільки Франція.
Попри повномасштабну війну Мінцифра продовжує розвивати сферу відкритих даних та щодня працює над тим, аби якомога більше наборів даних ставали доступними для громадськості", - пише пресслужба.
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