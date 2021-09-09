Україна готова до зустрічі глав МЗС у "нормандському форматі", - Кулеба
Україна готова до проведення зустрічі глав міністерств закордонних справ у "нормандському форматі" і чекає на підтвердження участі від Росії
Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.
"Підготовка зустрічі триває, наші французькі та німецькі колеги намагаються узгодити прийнятну для всіх дату. Я дуже сподіваюся, що Сергій Лавров підтвердить участь, нам є про що поговорити".
Кулеба розповів, що 8 вересня відбулася зустріч радників міністрів у форматі відеоконференції.
"Певний трек на цьому напрямку відновився після літа і ми готові до цієї зустріч міністрів якнайшвидше, головне, щоб пан Лавров наважився сісти за стіл переговорів і знайшов час у своєму насиченому графіку", - додав Кулеба.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.66
Купівля 26.66Продаж 26.89
-
EUR
Купівля 31.43Продаж 31.81
- Актуальне
- Важливе