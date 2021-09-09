Україна готова до зустрічі глав МЗС у "нормандському форматі", - Кулеба

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.



"Підготовка зустрічі триває, наші французькі та німецькі колеги намагаються узгодити прийнятну для всіх дату. Я дуже сподіваюся, що Сергій Лавров підтвердить участь, нам є про що поговорити".



Кулеба розповів, що 8 вересня відбулася зустріч радників міністрів у форматі відеоконференції.



"Певний трек на цьому напрямку відновився після літа і ми готові до цієї зустріч міністрів якнайшвидше, головне, щоб пан Лавров наважився сісти за стіл переговорів і знайшов час у своєму насиченому графіку", - додав Кулеба.





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