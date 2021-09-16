"Україна", "Інтер", "1+1" отримали найбільше скарг через порушення закону про мову

Про це повідомляє пресслужба уповноваженого.

Зазначається, що на підставі численних звернень громадян та проведених Секретаріатом уповноваженого моніторингів щодо дотримання телеканалами частини шостої статті 23 закону розпочато 5 заходів державного контролю за застосуванням державної мови ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1", ПАТ "Телеканал "Інтер", ТОВ "Міжнародна комерційна телерадіокомпанія" (ICTV), ТОВ "Телеканал "МЕГА", ТОВ "Телерадіокомпанія "Україна".

Повідомляється, що від часу набуття чинності нормами закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо сфери культури надійшло понад 80 звернень громадян щодо можливого недотримання мовного законодавства 25-ма телеканалами. Основна частина звернень стосувалася діяльності телеканалів "Україна", "Інтер" та "1+1". У пресслужбі додали, що у період з 16 липня по 16 вересня порушено 30 заходів державного контролю у таких сферах: інформація для загального ознайомлення, обслуговування споживачів, місцеве самоврядування, освіта, телебачення, національна безпека та оборона. Нагадаємо, Нацрада з питань телебачення та радіо просить суд анулювати ліцензію на мовлення для телеканалу “НАШ 365”.

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