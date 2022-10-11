Про це в ефірі Еспресо сказав колишній очільник Служби зовнішньої розвідки України та генерал армії України Микола Маломуж.

"З метою випередження ракетних та авіаційних ударів треба бити по об'єктах, які використовувались для конкретних ударів по Україні. Це ракетні комплекси і ракети, авіабази, морські бази. Де б вони не знаходились - в Росії, Білорусі, Чорному морі", - зазначив він.

На думку Маломужа, ЗСУ повинні діяти на випередження.

"Не чекати як у Запоріжжі - С-300 б'є, а ми намагаємось їх перехопити, хоча це дуже важко. Треба виявляти ці об'єкти, наприклад, на окупованій території і завдавати ударів, які тільки вони розгортаються. Як тільки іде підготовка до завдавання удару - повинні бути потужні системні удари. Об'єкт треба виявляти за допомогою космічних, радіотехнічних та радіоелектронних засобів, дронними можливостями. Ці удари мають бути точковими по конкретних військових об'єктах. Тоді вони не зможуть вдарити по наших містах, селах і тим більше по ЗСУ", - підсумував генерал.