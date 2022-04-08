Україна має унікальний досвід формування Сил тероборони у світі: за короткий час нам вдалося мобілізувати понад 110 тисяч осіб, – Юрій Галушкін

Про це командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін розповів на брифінгу в медіацентрі "Україна".

"За три місяці понад 110 тисяч патріотів і патріоток увійшли до складу Територіальної оборони. Окрім того, сформовано більше 450 добровольчих формувань територіальних громад", – зазначив Юрій Галушкін.

За його словами, за день до вторгнення у теробороні було лише 6 тисяч професійних військових і невелика кількість резервістів. Проте вже з 24 лютого на "гарячу лінію" Тероборони почали звертатися тисячі людей з усіх куточків України, які хотіли долучитися до оборони країни, а біля військкоматів стояли кілометрові черги. Цивільні громадяни також самоорганізувалися та допомагали військовим готуватися до оборони в різних містах.

"Опрацьовуючи закон про основи нацспротиву, ми використовували досвід країн-партнерів, зокрема й країн НАТО, і враховували його під час формування сил ТрО. Однак те, що відбулося протягом цих півтора місяця, – це унікальний досвід, якого не має жодна. Я впевнений, що нашим досвідом будуть користуватися у всьому світі. Це те, що ніхто в житті не робив – ми змогли в короткий час мобілізувати понад 110 тисяч людей і поставити їх до лав ТрО, за максимально короткий термін забезпечити їх озброєнням і почати їх підготовку до виконання завдань. А в деяких областях ці підрозділи, лише озброївшись, у джинсах і кросівках, пішли воювати і відстоювати нашу незалежність. Жодна країна не має такого унікального досвіду, коли просто "з колес" формували добровольчі формування територіальних громад, які, отримавши зброю, ставали поруч з підрозділами ЗСУ і захищали нашу Батьківщину. Коли сили добровольчих формувань виконували завдання не з охорони своїх територіальних громад, а зі знищення ворога безпосередньо в бойових порядках підрозділів", – сказав Юрій Галушкін.

Він наголосив, що тероборона в Україні стала феноменом, на який точно не розраховували російські загарбники – що спротив чинитиме вся Україна, і навіть сільськогосподарський трактор стане потужною зброєю.

За словами Галушкіна, для тренувань Сил тероборони залучають інструкторів, зокрема й іноземців. У Теробороні готують протитанкістів, зенітників, операторів БПЛА, снайперів. Сили тероборони охороняють стратегічні об'єкти, борються з диверсантами, знищують рашистів разом з їхньою технікою на всій території України

"Маємо у розпорядженні необхідну зброю, зокрема й надану нашими закордонними партнерами", – додав командувач Сил територіальної оборони ЗСУ.

Частка кадрових військових у Теробороні найменша з-поміж усіх родів військ. Проте, як запевнив Галушкін, у кожному підрозділі Тероборони є достатньо кадрових військових, які роблять так, щоб підрозділ був керованим, готовим до виконання завдань і якнайшвидше набував спроможності, а ті підрозділи, які вже виконують завдання, виконували їх якісно.

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