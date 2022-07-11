Україна матиме право захищатися будь-якими способами, - військовий експерт Рябих про завдання ударів по військових об'єктах на території РФ

Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.

Він прокоментував заяву офіційного радника урядової комісії США з безпеки та співробітництва в Європі Пол Массаро, який запропонував дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах у Росії та Білорусі, а також у тимчасово анексованого Криму

"Те, що ця дискусія виникла - це свідчить про те, що повертається здоровий глузд у політику і в умовах, коли щоденно страждають мирні об'єкти від постійно ракетних, ракетнобомбових та артилерійських атак з боку окупантів. Більшість таких ударів завдаються з території країни-агресора. Те, що стосується того ж Харкова - ми бачимо, що щоденно декілька ракет злітає з того ж Бєлгорода", - сказав експерт.

За його словами, Україна обмежена умовностями, щоб не завдати ударів по території окупованого Криму, Білорусі та РФ.

"Я думаю, що початок дискусії матиме продовження, тому що, якщо подивитися на заяви того ж міністра оборони України, що наразі ми потребуємо ракет з більшою відстанню, щоб ефективно працювати з тими загрозами, які наразі Україна має. Я думаю, що попереду ситуація буде змінюватися і ми прийдемо до того, що країна, яка потерпає від потужних загроз має право захищатися будь-якими способами", - підсумував Рябих.