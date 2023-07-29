Про це сказав капітан 1-го рангу запасу ВМС ЗСУ, стратегічний експерт компанії "Соната" Андрій Риженко в етері Еспресо.

"Я думаю, це цілком можливо. Потреба в 10–12 Patriot обґрунтована. Питання залежить від фінансового ресурсу, адже утримання комплексу набагато дорожче від нього самого. Якщо є обґрунтовані запити, таку кількість можливо отримати", - наголосив він.

Експерт зауважив, що ці Patriot показали свою ефективність на Київщині, збиваючи "кинджали", що є ствроює рекламу цій системі ППО. Андрій Риженко додав, що потрібен чіткий план, як використовувати таку техніку, адже без нього отримати комплекси буде важко.