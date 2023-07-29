Україна може отримати 10–12 систем Patriot, - військовий експерт Риженко
Захід може надати Україні 10–12 систем Patriot, але потрібен чіткий план їхнього застосування
Про це сказав капітан 1-го рангу запасу ВМС ЗСУ, стратегічний експерт компанії "Соната" Андрій Риженко в етері Еспресо.
"Я думаю, це цілком можливо. Потреба в 10–12 Patriot обґрунтована. Питання залежить від фінансового ресурсу, адже утримання комплексу набагато дорожче від нього самого. Якщо є обґрунтовані запити, таку кількість можливо отримати", - наголосив він.
Експерт зауважив, що ці Patriot показали свою ефективність на Київщині, збиваючи "кинджали", що є ствроює рекламу цій системі ППО. Андрій Риженко додав, що потрібен чіткий план, як використовувати таку техніку, адже без нього отримати комплекси буде важко.
- 27 липня The Guarian навело слова радника голови ОП Михайла Подоляка про те, що Україні потрібно 10–12 систем Patriot або подібних, щоб мати змогу захистити всю країну.
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