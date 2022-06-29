Україна може розраховувати на НАТО, наскільки це буде потрібно, - генсек Альянсу
НАТО допоможе модернізувати військове оснащення україньскої армії в довгостроковій перспективі
Про це сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг під час пресбрифінгу, який транслює "Еспресо".
"Україна може розраховувати на нас, наскільки це буде потрібно. Наші союзники продовжують надавти фінансову і військову допомогу України", – сказав він.
Союзники погодили черговий пакет допомоги України: зброя, безпілотники, амуніція.
Столтенберг додав, що НАТО у довгостороковій перспективі допоможе перевести Україну з радянського військового обладнання на модернізоване, що відповідає стандартам Альянсу.
"Усі лідери НАТО погодили перехід до реагування нову безпекову реальність... Ми розгортаємо наші війська у східних країнах-союзницях", - зазначив генсек.
- Нагадаємо, На саміті НАТО у Мадриді буде схвалено новий пакет допомоги Україні, який включатиме нелетальну, гуманітарну допомогу, а також сприятиме переходу ЗСУ на сучасне озброєння.
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