Україна може розраховувати на НАТО, наскільки це буде потрібно, - генсек Альянсу

Про це сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг під час пресбрифінгу, який транслює "Еспресо".

"Україна може розраховувати на нас, наскільки це буде потрібно. Наші союзники продовжують надавти фінансову і військову допомогу України", – сказав він.

Союзники погодили черговий пакет допомоги України: зброя, безпілотники, амуніція.

Столтенберг додав, що НАТО у довгостороковій перспективі допоможе перевести Україну з радянського військового обладнання на модернізоване, що відповідає стандартам Альянсу.

"Усі лідери НАТО погодили перехід до реагування нову безпекову реальність... Ми розгортаємо наші війська у східних країнах-союзницях", - зазначив генсек.

Нагадаємо, На саміті НАТО у Мадриді буде схвалено новий пакет допомоги Україні, який включатиме нелетальну, гуманітарну допомогу, а також сприятиме переходу ЗСУ на сучасне озброєння.