Україна може уникнути сценарію довгої війни за допомогою західної зброї, - генерал армії США Веслі Кларк

Про це заявив чотиризірковий генерал армії США, Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі у 1997-2000 роках Веслі Кларк під час спеціальної військової панелі Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Коли кажуть про тривалу війну, це означає непотрібне кровопролиття в Україні і подальша ескалація. Я думаю, що наша відповідь має бути простою: неправильною, нечесною, нерозумною і поганою стратегією є продовжувати цю війну, нам не потрібна тривала війна", - наголосив він.

"По-перше, через те, що вона спричинить Україні. Але, крім того, може залучитися Китай, і Росія може мобілізувати додаткові війська, і це не та стратегія, з якою ми можемо миритися", - сказав Веслі Кларк.

Генерал вважає, що попередити такий сценарій можна кількома шляхами.

"Якщо в України буде бойова спроможність відкинути російські війська на Донбасі, розрізати поступово їхні сили в Херсоні, в Херсонській області, закрити їм доступ до Криму і йти в двох напрямках, і на сході, і на півдні, і розрізати їхні війська", - сказав він.

"Крім того, треба отримати мобільні засоби захисту, і тоді закрити ці, якщо хочете, котли чи оточення в двох місцях. А для цього потрібні і танки, і РСЗВ, і гелікоптери, і літаки, такі як Су, як F-16 і т.д. І для цього потрібні належні логістичні спроможності і відповідні дані розвідки", - зазначив Веслі Кларк.

Генерал вважає, що Україна має використати вікно можливостей і перейти на стандарти НАТО.

"Якщо Україна має високі моральні стандарти, належний дух і мотивацію, отримає належне обладнання, озброєння і техніку, і в тому числі і Міг-35, інші види гелікоптерів і літаків від країн-друзів, то ми зможемо уникнути сценарію тривалої війни" - сказав Кларк.

На його думку, Росія не має уявлення про те, що відбудеться, якщо швидко діяти.

"Звичайно, вони думають, що вони будуть постійно наступати і використовувати вогневу силу. Але цього не можна їм дозволити робити", - наголосив генерал армії США.