Україна направила позов проти Росії в Гаагу щодо спотворення поняття геноциду для виправдання агресії

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter.



"Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня", - написав він.



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