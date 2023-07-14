"Не запросивши Україну, НАТО показало Путіну свою слабкість. Тепер він...".

Тепер він що?

Нападе на Україну?

Чи скине на Україну ядерну бомбу?

Що такого Путін зробить тепер, чого він не зробив би, якби в Вільнюсі Україна отримала "запрошення" колись у майбутньому приєднатися до НАТО?

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Я розумію, що таке запрошення надихнуло б наших бійців.

А заодно забезпечило серйозні електоральні бали Зеленському.

Тобто внутрішньоукраїнський сенс у такому запрошенні був (би).

І внутрішньоамериканський сенс закидати відсутність такого запрошення також є: треба ж Волкеру за щось критикувати Байдена.

Але Путін-то тут насправді до чого?

Думаю, з Путіним і його ставленням до України нічого не зміниться аж доки Україна не стане членом НАТО. Хіба що коли він відчує, що до цього залишаються лічені тижні, він може піти на якусь відчайдушну ескалацію. До того — жодних змін.

Джерело

Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

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