Україна не розглядає варіант закупівлі газу в Росії, - Юрій Вітренко

Про це він розповів в програмі "Суботнє інтерв'ю" на Радіо Свобода, що транслювалася Еспресо.TV.

"Ми взагалі такий варіант не розглядаємо, ні з ким не ведемо розмову про це. Тут якраз у нас така дуже чітка позиція. Ми в принципі хочемо, щоб Україна почала експортувати газ, а не імпортувати. Ми зараз видобуваємо приблизно 20 мільярдів кубів на рік, а вся Україна споживає приблизно 30 мільярдів кубів. Відповідно 10 мільярдів ми імпортуємо. Але при цьому якщо подивитися тільки на побутових споживачів, то ми побачимо ситуацію трохи іншу", - зазначив посадовець.

Він додав, що Україні потрібно наразі "навіть не збільшити видобуток, а це зменшити неефективне споживання газу".

"У нас єдина система газотранспортна, у нас не розділяються молекули окремо для населення, окремо - для промисловості. Так воно не працює. І нам потрібно перейти до того, що ми можемо експортувати газ.



Що для цього потрібно зробити? Перше і найголовніше - це навіть не збільшити видобуток, а це зменшити неефективне споживання газу.



Наприклад, один із найбільших і найбільш проблемних секторів, який споживає газ - це централізоване теплопостачання. Україна має можливості переходити в централізованому теплопостачанні з газу як з джерела енергії, наприклад, на біомасу або біогаз відповідно", - пояснив Вітренко.





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