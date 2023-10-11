Україна несподівано втратила очки проти Сербії у відборі на ЧС з футзалу
У 4-му турі відбіркового раунду ЧС з футзалу збірна України не змогла перемогти Сербію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч несподівано закінчився внічию з рахунком 1:1. Єдиний м'яч за збірну України забив Євгеній Жук, який відзначився на 26-й хвилині поєдинку. До цього наша команда програвала 0:1.
У турнірній таблиці групи B Україна піднялась на першу позицію і має 7 балів. Слідом йдуть поляки (6 очок), проте мають 1 матч у запасі. Сербія - третя - 5 набраних пунктів. Бельгія - остання.
ЧС-2024
Кваліфікація. 4-й тур. Чоловіки
11 жовтня
Україна - Сербія 1:1
- Перший матч цих команд виграли українці з рахунком 6:1. На Євро-2022 наша команда знищила Сербію з ідентичним рахунком).
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