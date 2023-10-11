Україна несподівано втратила очки проти Сербії у відборі на ЧС з футзалу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч несподівано закінчився внічию з рахунком 1:1. Єдиний м'яч за збірну України забив Євгеній Жук, який відзначився на 26-й хвилині поєдинку. До цього наша команда програвала 0:1.

У турнірній таблиці групи B Україна піднялась на першу позицію і має 7 балів. Слідом йдуть поляки (6 очок), проте мають 1 матч у запасі. Сербія - третя - 5 набраних пунктів. Бельгія - остання.

ЧС-2024

Кваліфікація. 4-й тур. Чоловіки

11 жовтня

Україна - Сербія 1:1