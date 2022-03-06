Україна нейтралізувала 46 тис. російських окупантів, - Центр оборонних стратегій
У Центрі оборонних стратегій заявили, що ЗСУ нейтралізували 46 тис. російських військових
Про це повідомляє Twitter фонду "Повернись живим".
За версією ексміністра оборони України Андрія Загороднюка, українські військові нейтралізували 46 тис. російських загарбників. Мова йде про сумарну кількість вбитих і серйозно поранених окупантів.
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