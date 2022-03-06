Україна нейтралізувала 46 тис. російських окупантів, - Центр оборонних стратегій

Про це повідомляє Twitter фонду "Повернись живим".



За версією ексміністра оборони України Андрія Загороднюка, українські військові нейтралізували 46 тис. російських загарбників. Мова йде про сумарну кількість вбитих і серйозно поранених окупантів.

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