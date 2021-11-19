Україна обіграла Росію на чемпіонаті Європи з шахів

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на "Чемпіон".



Чемпіонат Європи зі шахів проходить у словенському Чатежі. У командних змаганнях українська збірна виявилась сильнішою за Росію завдяки Кирилу Шевченку.

19-річний українець здолав росіянина Кирила Алексєєнка. Інші три партії завершилися внічию.

Андрій Волокітін (Україна) – Олександр Грищук (Росія) – 1/2:1/2

Юрій Кузубов (Україна) – Даниїл Кубов (Росія) – 1/2:1/2

Кирило Шевченко (Україна) – Кирил Алексєєнко (Росія) – 1:0

Володимир Онищук (Україна) – Володислав Артем'єв (Росія) – 1/2:1/2

Після 7-го туру Україна вийшла у лідери чемпіонату та випереджає Росію на одне очко. Українці на турнірі не програли жодного матчу та не поступилися в жодній партії.

Командний турнір ЧЄ проводиться із 1957 року.

Нагадаємо, у червні 2020 року українські шахісти відмовилися від "матчу дружби" з Росією.

У липні українка Анна Ушеніна перемогла росіянку Олександру Костенюк у суперфіналі онлайн-турніру ФІДЕ з бліцу.

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