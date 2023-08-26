Україна однозначно отримає далекобійні ракети, - полковник Ґрант
Україна матиме ракети дальнього радіусу дії, але найголовнішою є спроможність піхоти здійснювати прорив
Про це заявив британський полковник Ґлен Ґрант у етері Еспресо.
"Що стосується ракет дальнього радіусу дії, то вони однозначно будуть. Я не знаю коли, але ви точно їх отримаєте. Хочу сказати одну важливу річ: для мене найважливішим є не просто здатність влучати боєприпасами в тил противника, а здатність піхоти здійснювати прорив. Для цього піхота також потребує кращого обладнання, більше приладів нічного бачення, більше БПЛА і більше можливостей для непрямого вогню", - наголосив він.
Полковник пояснив, що винищувачі F-16 і далекобійна зброя не досягнуть тимчасово окупованих Мелітополя та Криму. Це зможе зробити лише піхота, яка дуже добре воює, але важкою ціною.
- Станом на 22 серпня Україна вже отримала всі крилаті далекобійні ракети SCALP, які влада Франції обіцяла надати в рамках першої партії допомоги.
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