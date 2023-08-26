Україна однозначно отримає далекобійні ракети, - полковник Ґрант

Про це заявив британський полковник Ґлен Ґрант у етері Еспресо.

"Що стосується ракет дальнього радіусу дії, то вони однозначно будуть. Я не знаю коли, але ви точно їх отримаєте. Хочу сказати одну важливу річ: для мене найважливішим є не просто здатність влучати боєприпасами в тил противника, а здатність піхоти здійснювати прорив. Для цього піхота також потребує кращого обладнання, більше приладів нічного бачення, більше БПЛА і більше можливостей для непрямого вогню", - наголосив він.

Полковник пояснив, що винищувачі F-16 і далекобійна зброя не досягнуть тимчасово окупованих Мелітополя та Криму. Це зможе зробити лише піхота, яка дуже добре воює, але важкою ціною.