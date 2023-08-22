Україна отримала першу партію ракет SCALP, надалі вони надходитимуть у "непоганому ритмі", - посол у Франції
Україна вже отримала всі крилаті далекобійні ракети SCALP, які влада Франції обіцяла надати в рамках першої партії допомоги
Про це розповів посол України у Франції Вадим Омельченко, інформує LB.ua.
"Ця партія була випробувальна, снаряди непогано зарекомендували себе. SCALPи будуть, постачання триватиме. Головне питання цих постачань – їхній ритм, а тут у французів усе дуже непогано", – розповів український дипломат.
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Також він наголосив на тому, що у випадку, якщо президент Володимир Зеленський або його французький колега Еммануель Макрон кажуть про те, що "Франція ухвалила рішення на прохання української сторони надати нам якесь озброєння", то це означає, що воно "вже в Україні і вже працює на фронті".
Довідково. SCALP - це франко-британська крилата ракета класу "повітря-земля", аналог британської Storm Shadow. Має дальність понад 250 км, високоточна та майже не помітна для радарів. Може адаптуватися під Су-24М. Бойова частина важить 450 кг, має функцію самоліквідування. Вперше використана Британією 19 років тому в Іраку.
- 11 липня Макрон повідомив, що Франція вже передала Україні перші далекобійні ракети ,пізніше стало відомо, що це системи SCALP.
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