Франція вже передала Україні перші далекобійні ракети, - Reuters

Про це він заявив на брифінгу у Вільнюсі на саміті НАТО, інформує Infos Françaises.

За словами Макрона, наша країна отримає далекобійні ракети SCALP, вони ж Storm Shadow, які дозволять підвищити можливості Збройних Сил під час контрнаступу.

"Франція доставить в Україну далекобійні ракети SCALP. Прийняв рішення збільшити постачання озброєння і техніки", - заявив французький президент.

Макрон наголосив на важливості заявити про підтримку України, єдність НАТО та рішучість, що Росія не може виграти цю війну.

Президент Франції Макрон не уточнив деталі щодо типу та кількості ракет.

Дмитро Пєсков, прессекретар російського диктатора, назвав це рішення Франції помилковим і "загрожуючи наслідками" для Києва. Він додав, що це рішення змусить РФ вжити заходів у відповідь.

Reuters пише з посиланням на французьке дипломатичне джерело, що Франція передасть Україні 50 ракет SCALP. Друге джерело, обізнане про цей крок, зазначило, що деякі ракети вже доставлені в Україну.

Довідково. SCALP - це франко-британська крилата ракета класу "повітря-земля", аналог британської Storm Shadow. Має дальність понад 250 км, високоточна та майже не помітна для радарів. Може адаптуватися під Су-24М. Бойова частина важить 450 кг, має функцію самоліквідування. Вперше використана Британією 19 років тому в Іраку.