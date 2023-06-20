Про це пише Le Monde.

За даними французького видання, на засіданні Ради оборони країни, яке відбулося 12 червня в Єлисейському палаці розглядалася можливість приєднання України до НАТО.

Le Monde звертає увагу, що Франція досі не підтримувала вступ України до Альянсу та була в цьому солідарна зі США та Німеччиною. Тепер же позиція Парижу стала ближчою до Польщі, Литви, Латвії та Естонії, які виступають за членство України.

"Французька позиція тепер ближча до польської, ніж до німецької", — підтверджує іноземний дипломат.

Зазначається, що Франція збирається відстоювати перспективу вступу України до НАТО, аби спробувати посадити Москву та Київ за стіл переговорів. Саме такому підходу зараз нібито віддає перевагу Париж під час дискусій між союзниками напередодні саміту Альянсу, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

Що відомо про вступ України до НАТО

У липні відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці - політичний та практичний, які запропонує для обговорення.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО".

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до Альянсу.

13 червня генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент 425 голосами за ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО.

16 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО.