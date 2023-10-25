Україна опустилася на 89-те місце у рейтингу верховенства права

Про це інформує WJP.

У новому звіті Україна посіла 89-те місце із 142. Це на 13 позицій нижче, ніж у попередньому році. Тоді експерти віддали Україні 76-е місце в рейтингу верховенства права.

За регіональними показниками, Україна займає 9-те місце з 15 країн Східної Європи та Центральної Азії.

Фото: Скрін

З таким самим показником, як і Україна, у списку ще 10 країн - Перу, В'єтнам, Домініканська Республіка, Гамбія, Беліз, Алжир, Бразилія, Індія, Таїланд та Суринам.

Загальний показник верховенства права в Україні за 2015 - 2023 років.

Фото: Скрін

До першої п'ятірки увійшли Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція та Німеччина. РФ у цьому рейтингу посіла 113-е місце, а Білорусь - 104-е місце.

За даними звіту, право в Україні та світі продовжує еродувати. Це шостий рік поспіль, коли індекс вказує на глобальне зниження рівня верховенства права. Зокрема, цього року право знизилося в 59% досліджених країн, включаючи Україну.

Довідково. WJP – це незалежна багатопрофільна організація, яка працює над створенням знань, підвищенням обізнаності та стимулюванням дій для просування верховенства права в усьому світі.

Ефективне верховенство права зменшує корупцію, бореться з бідністю та хворобами, а також захищає людей від великої та малої несправедливості. Це основа для спільнот справедливості, можливостей і миру, що лежить в основі розвитку, підзвітного уряду та поваги до основних прав.

Традиційно верховенство права розглядається як сфера діяльності юристів і суддів. Але повсякденні питання безпеки, прав, правосуддя та управління впливають на всіх нас; Кожен є зацікавленою стороною у верховенстві права. Виходячи з цього, WJP дотримується міждисциплінарного підходу до просування верховенства права.

Заснований Вільямом Х. Нойкомом у 2006 році як президентська ініціатива Американської асоціації юристів (ABA) та за початкової підтримки 21 іншого стратегічного партнера, Всесвітній проєкт правосуддя перетворився на незалежну некомерційну організацію 501(c)(3) у 2009 році. Офіси компанії розташовані у Вашингтоні, Сіетлі, Сінгапурі та Мехіко.