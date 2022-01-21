Україна оскаржить повноваження російської делегації у ПАРЄ, - Гончаренко
Україна планує оскаржити повноваження депутата Держдуми РФ Петра Толстого як віцепрезидента ПАРЄ
Про це повідомив народний депутат, член Української делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко на своїй сторінці у facebook.
"Делегація України в ПАРЄ планує оскаржити повноваження російської делегації! У понеділок ми почнемо процедуру і, швидше за все, у середу чи четверг буде голосування. У ПАРЄ не має бути російської делегації, і ми цього досягнемо", - написав Гончаренко.
Крім того, нардеп Євгенія Кравчук, ще одна представниця України в ПАРЄ, зазначила, що делегація також планує оскаржити повноваження депутата Держдуми РФ Петра Толстого як віцепрезидента ПАРЄ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.14
Купівля 28.14Продаж 28.42
-
EUR
Купівля 31.84Продаж 32.27
- Актуальне
- Важливе