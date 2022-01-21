Україна оскаржить повноваження російської делегації у ПАРЄ, - Гончаренко

Про це повідомив народний депутат, член Української делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко на своїй сторінці у facebook.



"Делегація України в ПАРЄ планує оскаржити повноваження російської делегації! У понеділок ми почнемо процедуру і, швидше за все, у середу чи четверг буде голосування. У ПАРЄ не має бути російської делегації, і ми цього досягнемо", - написав Гончаренко.



Крім того, нардеп Євгенія Кравчук, ще одна представниця України в ПАРЄ, зазначила, що делегація також планує оскаржити повноваження депутата Держдуми РФ Петра Толстого як віцепрезидента ПАРЄ.



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