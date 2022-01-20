Україна отримала 2 млн експрес-тестів на COVID-19 за підтримки ЮНІСЕФ

Про це повідомляється на сайті МОЗ.



Зазначається, що за фінансової підтримки Світового банку та у співпраці із МОЗ Дитячий фонд закупив та доправив експрес-тести до Києва.



"Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за підтримку у боротьбі з пандемією. Наразі, як ніколи, важливо вчасне виявлення випадків коронавірусної хвороби, адже від цього напряму залежать темпи поширення COVID-19. Зараз Україна повністю забезпечена тестами на кілька місяців безперервної роботи", - сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.



У свою чергу, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін наголосив на важливості розширення доступу до безкоштовних тестів.



"Збільшення кількості тестувань є критично важливим для контролю за поширенням вірусу у громадах. Попит на високоякісні тест-системи постійно високий. Розширення доступу до безкоштовних тестів, своєчасне виявлення контактних осіб та ізоляція допоможуть перервати ланцюг передачі інфекції. Разом з вакцинацією, це допомагає громадам повернутися до нормального життя", - йдеться у повідомленні.



Крім того, швидкі тести на виявлення СOVID-19 вироблені компанією SD Biosensor Inc. у Республіці Корея. Тестові системи будуть передані ДП "Укрвакцина" для подальшого розподілу у заклади охорони здоров'я у всіх областях України.



Вартість закупівлі складає 7 035 769 доларів США.



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