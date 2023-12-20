Україна отримала від ЄС €150 мільйонів на відбудову
20 грудня Україна отримала фінансову допомогу в розмірі €150 мільйонів на безповоротній основі від Європейського Союзу на відбудову
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Ці кошти є частиною угоди між Україною та ЄС про фінансування програми "Підтримка швидкого відновлення України".
"Грантове фінансування допоможе забезпечити пріоритетні заходи з відновлення критично важливих об’єктів, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ, зокрема транспортної інфраструктури, комунальних об’єктів і послуг, соціальної інфраструктури та житлових приміщень", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
У міністерстві додали, що другий транш обсягом 100 млн євро очікується в першому кварталі 2024 року. Фінанси будуть спрямовані на забезпечення заходів із відновлення та на підтримку малих фермерських господарств та інших представників сільського господарства.
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