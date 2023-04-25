Україна отримала від ЄС новий транш макрофінансової допомоги на 1,5 млрд євро
25 квітня Європейський Союз виділив України черговий транш макрофінансової допомоги на 1,5 млрд євро
Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у twitter.
Це третій транш з 18 млрд євро, які Євросоюз заклав на макрофінансову допомогу Україні.
"Сьогодні ми надаємо Україні ще 1,5 млрд євро в рамках нашого щорічного пакету макрофінансової допомоги. Ми продовжуватимемо допомагати Україні протистояти агресії Росії, підтримувати роботу її інституцій та інфраструктури та проводити важливі реформи", - написала фон дер Ляєн.
- 21 березня Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС виділив Україні 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги.
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