Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у twitter.

Це третій транш з 18 млрд євро, які Євросоюз заклав на макрофінансову допомогу Україні.

"Сьогодні ми надаємо Україні ще 1,5 млрд євро в рамках нашого щорічного пакету макрофінансової допомоги. Ми продовжуватимемо допомагати Україні протистояти агресії Росії, підтримувати роботу її інституцій та інфраструктури та проводити важливі реформи", - написала фон дер Ляєн.