Про це фон дер Ляєн повідомила у twitter.

Сьогодні ми виділили ще 1,5 мільярда євро Україні.

"Наша підтримка допомагає Україні жити, захищаючись. І впевнено ставить Україну на її шлях до ЄС, підтримуючи реформи – наприклад, ефективне управління та фінансову стабільність. Разом ми пишемо європейське майбутнє України", - написала фон дер Ляєн.