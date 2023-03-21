Україна отримала від Євросоюзу 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС виділив Україні 1,5 млрд макрофінансової допомоги
Про це фон дер Ляєн повідомила у twitter.
Сьогодні ми виділили ще 1,5 мільярда євро Україні.
"Наша підтримка допомагає Україні жити, захищаючись. І впевнено ставить Україну на її шлях до ЄС, підтримуючи реформи – наприклад, ефективне управління та фінансову стабільність. Разом ми пишемо європейське майбутнє України", - написала фон дер Ляєн.
- 21 березня міністри оборони країн-членів Європейського Союзу винесли пропозицію збільшити Європейський фонд миру, який використовується для компенсацій за передану Україні військову техніку й боєприпаси, на 3,5 мільярда євро.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.28
Купівля 38.28Продаж 39.02
-
EUR
Купівля 40.34Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе