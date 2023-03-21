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У ЄС на 3,5 млрд євро збільшать фонд для закупівлі зброї Україні

21 березня, 2023 вiвторок
01:48
війна з Росією ЄС Україна

Міністри оборони країн-членів Європейського Союзу винесли пропозицію збільшити Європейський фонд миру, який використовується для компенсацій за передану Україні військову техніку й боєприпаси, на 3,5 мільярда євро

Про це за підсумками засідання Ради ЄС у понеділок заявив топдипломат об’єднання Жозеп Боррель, інформує "Європейська правда".

Боррель нагадав, що Рада Євросоюзу схвалила план із передання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів протягом наступного року, який передбачає використання власних запасів, фінансування Європейського фонду миру й замовлення в індустрії.

"За фінансовим обсягом ми говоримо про два мільярди євро відшкодування. Та відшкодування стосується приблизно 55%, максимум 60% від вартості. Тож на практиці ми говоримо про витрати, які вдвічі перевищують це число", – додав топдипломат ЄС.

"І знаючи, що буде більше потреб не лише в Україні, але й в інших країнах світу, Рада також погодилася розглянути можливість подальшого збільшення загальної фінансової спроможності ЄФМ на 3,5 мільярда євро", – зазначив він.

Боррель уточнив, що Рада погодилася саме на розгляд подальшого збільшення обсягу Європейського фонду миру, рішення поки ухвалене не було.

Відзначимо, минулого тижня Рада ЄС остаточного затвердила збільшення фінансової стелі Європейського фонду миру, з якого виділяються кошти для купівлі зброї Україні, до 7,979 млрд євро до 2027 року, що забезпечить можливість покриття додаткових фінансових потреб.

На початок лютого 2023 року у ЄС оцінювали загальну військову допомогу країн-членів для України у 12 млрд євро – як через Європейський фонд миру, так і на двосторонній основі.

  • Нагадаємо, 20 березня, стало відомо, що більшість країн ЄС затвердили план постачання боєприпасів в Україну. Проте офіційного оголошення поки немає.
  • Кількох країн немає у попередньому списку учасників проєкту, проте дише Угорщина офіційно заявила, що відмовилася брати участь у придбання 1 млн боєприпасів для України.
  • Згодом стало відомо, що Польща і ще декілька країн не підписалися під планом ЄС із постачання боєприпасів в Україну через те, що не встигли завершити "внутрішні процедури".
ЄС
Жозеп Боррель
зброя для України
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