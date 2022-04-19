Україна переможе: Пономарьов, Тополя та інші зірки записали патріотичну пісню, що набрала понад 1 млн переглядів упродовж доби

Кліп на пісню "Україна переможе" Пономарьов опублікував у Youtube.

"1 млн переглядів - за добу! Пісня мені прийшла вночі, коли спав. Прокинувся з тестом приспіву в голові і одразу почав записувати на диктофон. Те, що прийшла саме у сні, зрозумів так, що це термінове і невідкладне! Слава Богу, судячи із величезної кількості дзвінків моїх друзів військових, пісня їм зайшла! Слава Україні!", - написав Олександр Пономарьов і побажав всім українцям патріотично-піднесеного настрою після прослуховування нової пісні.

Відзначимо, що понад 500 зарубіжних музикантів взяли до репертуару твори українських композиторів лише за останніх три тижні

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