Україна переможе: Пономарьов, Тополя та інші зірки записали патріотичну пісню, що набрала понад 1 млн переглядів упродовж доби
Відомий український співак Олександр Пономарьов написав патріотичну пісню про перемогу України та заспівав її разом зі своїми друзями артистами: Михайлом Хомою (Дзідзьо), Тарасом Тополею (Антитіла), Євгеном Кошовим, Петром Чорним та Юрієм Ткачом
Кліп на пісню "Україна переможе" Пономарьов опублікував у Youtube.
"1 млн переглядів - за добу! Пісня мені прийшла вночі, коли спав. Прокинувся з тестом приспіву в голові і одразу почав записувати на диктофон. Те, що прийшла саме у сні, зрозумів так, що це термінове і невідкладне! Слава Богу, судячи із величезної кількості дзвінків моїх друзів військових, пісня їм зайшла! Слава Україні!", - написав Олександр Пономарьов і побажав всім українцям патріотично-піднесеного настрою після прослуховування нової пісні.
- Відзначимо, що понад 500 зарубіжних музикантів взяли до репертуару твори українських композиторів лише за останніх три тижні
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.45
Купівля 30.45Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 34.54
- Актуальне
- Важливе