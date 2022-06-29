Україна підписала "транспортний безвіз" з Євросоюзом
29 червня, у французькому Ліоні Україна підписала "транспортний безвіз" з ЄС
Про це інформує пресслужба Міністерства інфраструктури України.
Угода скасовує необхідність отримання дозволів українськими перевізниками для двосторонніх і транзитних перевезень в ЄС. Також вона дозволяє уникнути зупинки експорту нашої продукції через пункти пропуску.
"Сьогодні ми зробили ще один крок до фактичного членства в Євросоюзі. Вдячний європейським партнерам за готовність оперативно приймати настільки важливі рішення. Для нас така співпраця вкрай необхідна в умовах переорієнтації логістики на західні кордони.
Домовитися про укладання цієї Угоди нам вдалося в максимально короткі терміни - переговори стартували восени минулого року. Розуміючи складну логістичну ситуацію в Україні, зумовлену блокадою морських портів та пошкодженням транспортної інфраструктури, європейські колеги синхронно рухалися нам назустріч та значно прискорили процес узгодження угоди.
Продовжимо працювати над якнайшвидшою транспортною інтеграцією в ЄС. Продовольча криза, яка наразі розгортається, є яскравим доказом того, що така інтеграція в інтересах не тільки України, але й всієї світової спільноти", – заявив Міністр інфраструктури України Александр Кубраков.
Відтепер водіям, які виїжджатимуть в ЄС, або заїжджатимуть в Україну, не обов'язково мати міжнародне посвідчення. Угода діє відсьогодні та цілий рік, з можливістю продовження.
За перший місяць повномасштабної війни Мінінфраструктури домовилося про тимчасове скасування дозволів на вантажні автоперевезення з 12 країнами ЄС - Австрія, Угорщина, Італія, Латвія, Естонія, Болгарія, Німеччина, Данія, Литва, Румунія, Греція та Словаччина.
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