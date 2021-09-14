Україна планує на Генасамблеї ООН скликати дебати щодо ситуації в Криму та на Донбасі

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Як зазначається, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою 76-ї сесії Генасамблеї ООН, міністром закордонних справ Мальдів Абдуллою Шахідом.

Так, Кулеба повідомив про намір України скликати дебати щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях нашої держави під час цієї сесії Генасамблеї ООН.

Також він окреслив три головні пріоритети України на новій сесії Генасамблеї. Зокрема:

протидія російській агресії та відновлення територіальної цілісності України, деокупація Донбасу та Криму;

поліпшення умов життя українців на територіях, які постраждали від російської агресії на Донбасі;

подолання пандемії COVID - 19 та її соціально-економічних наслідків.

"Ключовим пріоритетом нашої зовнішньої політики залишається протидія російській агресії та відновлення територіальної цілісності України. Ми розраховуємо на всебічну підтримку роботи Кримської платформи з боку ООН, адже досягнення кінцевої мети платформи-повернення Криму - відновить повагу до Статуту ООН і припинить грубі порушення міжнародного права", - додав Кулеба.

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