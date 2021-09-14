Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Україна планує на Генасамблеї ООН скликати дебати щодо ситуації в Криму та на Донбасі

Україна планує на Генасамблеї ООН скликати дебати щодо ситуації в Криму та на Донбасі

14 вересня, 2021 вiвторок
19:49
Світ Дмитро Кулеба

Українська сторона має намір скликати дебати щодо ситуації в окупованому Криму та на Донбасі під час сесії Генасамблеї ООН

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Як зазначається, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою 76-ї сесії Генасамблеї ООН, міністром закордонних справ Мальдів Абдуллою Шахідом.

Так, Кулеба повідомив про намір України скликати дебати щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях нашої держави під час цієї сесії Генасамблеї ООН.

Також він окреслив три головні пріоритети України на новій сесії Генасамблеї. Зокрема:

  • протидія російській агресії та відновлення територіальної цілісності України, деокупація Донбасу та Криму;
  • поліпшення умов життя українців на територіях, які постраждали від російської агресії на Донбасі;
  • подолання пандемії COVID - 19 та її соціально-економічних наслідків.

"Ключовим пріоритетом нашої зовнішньої політики залишається протидія російській агресії та відновлення територіальної цілісності України. Ми розраховуємо на всебічну підтримку роботи Кримської платформи з боку ООН, адже досягнення кінцевої мети платформи-повернення Криму - відновить повагу до Статуту ООН і припинить грубі порушення міжнародного права", - додав Кулеба.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
ООН
Крим
Донбас
Генасамблея ООН
дебати
окупація Криму
окупація Донбасу
Читайте також:
Юрій Луценко
13 вересня, 2021 понедiлок
Луценко про команду Зеленського: "Зрозумійте: вони не клоуни!!!"
Дмитрий Песков
13 вересня, 2021 понедiлок
Росія знову заговорила про спорідненість українців та росіян
карантин
13 вересня, 2021 понедiлок
Кабмін змінив правила карантину в Україні: що дозволили вакцинованим
Київ
+22
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.59
    Купівля 26.59
    Продаж 26.81
  • EUR
    Купівля 31.29
    Продаж 31.68
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
14 вересня
20:41
Оновлено
iPad
Apple представила новий IPad: презентація новинок компанії
20:39
"Тільки на комісії": Бурба не відповів на питання журналістів щодо "вагнерівців"
20:11
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков
"Вельмишановний ОПУ, пошліть цього персонажа подалі!": Аваков нагадав про фразу Арестовича, що "АТО - це курорт для хлопчиків"
19:58
Юрій Захарєєв
Федерація назвала ім'я найкращого боксера чемпіонату України
19:47
Розмістив фото Лукашенка: у Білорусі чоловіка засудили за допис у Telegram
19:23
коронавірус
В Україні чотири регіони в зоні ризику спалаху коронавірусу, - Київська школа економіки
18:58
Наталка Діденко
В Україні очікується безтурботна погода, - Наталка Діденко про теплі +25°C
18:40
ООС
Окупанти обстріляли українські позиції поблизу Пісків, поранено військового
18:24
Британія вакцинація
Велика Британія розпочне бустерну вакцинацію від коронавірусу
18:18
пенсія
Накопичувальні пенсії будуть фінансуватися коштом громадян України, інших варіантів немає, – Козак
18:15
У Києві відбулися акції протесту з вимогою розслідувати смерть Кернеса
18:05
"Динамо" - "Бенфіка"
"Динамо" розтрощило "Бенфіку" у юнацькій Лізі УЄФА
17:57
електричкa
Окупанти запустять електрички для перевезення жителів ОРДЛО для голосування на виборах до Держдуми РФ
17:39
вірус маска
У Києві запровадять штрафи за порушення карантину, - Рубан
17:36
Динамо
"Динамо" - "Бенфіка": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
17:24
"Шахтар" - "Монако"
"Шахтар" оголосив заявку на матч зі "Шерифом" у Лізі чемпіонів
17:22
Путін
Путін пояснив, чому пішов на самоізоляцію
17:09
Володимир Зеленський
Я не вважав, що на нас чиниться тиск, - Зеленський про розмову з Трампом
16:59
Інтерв’ю
Михайло Волинець
"Камельчук підставив міністра енергетики", – Михайло Волинець про скандал на "Львіввугіллі"
16:56
Жерсон Динамо
Почав чудити, - журналіст Циганик розповів, чому один з кращих футболістів покинув "Динамо"
16:28
У Києві водійка знепритомніла за кермом і в'їхала в опору рекламного щита
16:17
Карантин
Карантин в Україні: як діятимуть нові обмеження у кожній із зон
16:09
Златан Ібрагімович
"Мілан" втратив Ібрагімовича перед матчем з "Ліверпулем" у Лізі чемпіонів
16:05
деокупаціїя Крим
Росія привласнила понад 4 тис. культурних пам'яток в окупованому Криму, - ЮНЕСКО
15:47
Схрон на кордоні з Білоруссю
Гранати, вибухівка, патрони: СБУ знайшла схрон на кордоні з Білоруссю
15:41
вакцинація
Аби захистити Україну від пандемії коронавірусу, необхідно вакцинувати 24 млн людей, - Кузін
14:51
ООС
В зоні ООС окупанти поранили бійця ЗСУ
14:40
Мілош Земан
Президент Чехії Земан потрапив до лікарні
14:39
Френк Воррен та Тайсон Ф'юрі
Габарити Кличка, удар Тайсона, ноги Алі: Ф'юрі "сконструював" ідеального боксера та дійшов приголомшливого висновку
14:24
Олександр Ткаченко
Ткаченко прокоментував ідею запровадження латинки
14:21
танк
РФ тримає на фронті у зоні ООС значну кількість снайперів і проводить танкові та артилерійські стрільби, - розвідка
14:12
Наживо
Лукашенко готується до Північної війни з Україною. Павло Клімкін у стрімі з Сергієм Руденком
14:06
Кріштіану Роналду
Роналду виголосив полум'яну промову в роздягальні після повернення до МЮ, - The Sun
14:03
Лук'янівське СІЗО
Лук'янівське СІЗО у Києві можуть зробити готелем, - Малюська
13:51
Громадський транспорт у разі локдауну не зупинятимуть, - Шмигаль
13:44
Фарід Закарія
Законопроєкт про олігархів створює ризики для свободи слова в Україні, – ведучий CNN
13:41
Юрій Сєдих
Помер легендарний український легкоатлет, світовий рекорд якого тримається 35 років
13:38
COVID-19
В Ізраїлі від COVID-19 помер відомий антивакцинатор
13:20
Instagram
Instagram почав тестувати нову функцію
13:05
Чи пронесе Україну після випробування Пхеньяном нових ракет?
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV