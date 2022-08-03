Про це передає Центр протидії дезінформації у телеграм.

Станом на ранок 3 серпня росіяни поширювали три маніпуляції.

Так, ЗМІ РФ повідомили, що "рішення ВРУ про націоналізацію Новокраматорського машинобудівного заводу, щоб перевести виробництво вглиб країни та організувати випуск 155 мм гаубиці "Богдана", є підтвердженням того, що Україна покидає Краматорськ".

Другу маніпуляцію поширив член ради федерацій РФ Джабаров. Він заявив, що США спробували принизити Китай і тим самим підштовхнули Пекін ближче до Росії: "це вкотре покаже Китаю, що їхнім другом насправді є Росія і що в союзі з Росією вони зможуть протистояти США".

А на конференції ООН представники російського МЗС РФ сказав: "обстановка у сфері стратегічної стабільності у світі стрімко погіршується… проти Росії розв’язана гібридна військова кампанія, яка може вилитися у прямий конфлікт між ядерними державами".

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