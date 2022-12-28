Україна посіла 8 місце у Різдвяній гонці з біатлону
Збірна України з біатлону посіла 8 місце у Різдвяній гонці в Німеччині
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Різдвяна гонка пройшла сьогодні, 28 грудня, на стадіоні "Шальке" в Німеччині. Змагання пройшло з двох частин змішаної естафети: масстарту та переслідування.
Україну представили Юлія Джима та Антон Дудченко. У масстарті українці показали 9-й результат. У гонці переслідування - 8 позиція.
Перемогу в Різдвяній гонці здобула збірна Франції.
Різдвяна гонка
Гельзенкірхен, Німеччина
1. Фаб’єн Клод – Жюлія Сімон (Франція) - 33.41,6
2. Ветле Шостад Крістіансен – Інгрід Ланмарк Тандревольд (Норвегія) - +33,8
3. Фелікс Ляйтнер - Ліза Тереза Хаузер (Австрія) - +45,4
...
8. Антон Дудченко – Юлія Джима (Україна) - +2.11,8
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