Україна посіла 8 місце у Різдвяній гонці з біатлону

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Різдвяна гонка пройшла сьогодні, 28 грудня, на стадіоні "Шальке" в Німеччині. Змагання пройшло з двох частин змішаної естафети: масстарту та переслідування.

Україну представили Юлія Джима та Антон Дудченко. У масстарті українці показали 9-й результат. У гонці переслідування - 8 позиція.

Перемогу в Різдвяній гонці здобула збірна Франції.

Різдвяна гонка

Гельзенкірхен, Німеччина

1. Фаб’єн Клод – Жюлія Сімон (Франція) - 33.41,6

2. Ветле Шостад Крістіансен – Інгрід Ланмарк Тандревольд (Норвегія) - +33,8

3. Фелікс Ляйтнер - Ліза Тереза Хаузер (Австрія) - +45,4

...

8. Антон Дудченко – Юлія Джима (Україна) - +2.11,8

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