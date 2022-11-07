Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Україна не може створити ядерну зброю. Це питання не лише політичне, а й економічне. Проте для України можна створити неядерний щит стримування. Скажімо, ракетний щит. Це цілком можливо. Коли Росія буде знати, що в України є по 5-8 тис. різноманітних ракет, то їхня риторика швидко зміниться", - пояснив Бадрак.

Військовий експерт наголосив, що Україна є залежною від військової допомоги наших партнерів.

"Україна не може зараз завдати ударів по енергетичній інфраструктурі РФ. Оскільки ми залежимо від військової допомоги наших партнерів. Проте ще у квітні в США деякі чиновники говорили про те, що потрібно надати Україні такі засоби ураження, які б могли знищити військові аеродроми. Однак дуже швидко про цю тему забули і вже давно не говорять про це", - додав він.



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