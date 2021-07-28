Україна поверне вимогу ПЛР-тестування для невакцинованих громадян, - Ляшко
Україна поверне вимогу надавати негативний ПЛР-тест для невакцинованих українців та іноземців, які в'їжджають до країни
Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Інтерфакс-Україна.
"Самоізоляція або обсервація невакцинованих проти COVID-19 зменшить шанс нового спалаху. Для громадян України, які виїхали до моменту набуття постановою чинності, повернення додому буде безперешкодним. З набуттям чинності постанови українці продовжать безперешкодно перетинати кордон за наявності хоча б одного щеплення", - сказав він.
За словами Ляшка, невакциновні іноземці повинні мати негативний результат тесту,.
"У разі відсутності повного курсу вакцинації в іноземця, хоча б однієї дози щеплення у громадянина України буде запропоновано встановити застосунок "Вдома". Ця програма почне контролювати самоізоляцію через 72 години, якщо за цей час людина не отримає негативного результату тесту. У разі позитивного результату людину відправляють на самоізоляцію або на лікування", - пояснив міністр.
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