Україна поверне вимогу ПЛР-тестування для невакцинованих громадян, - Ляшко

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Інтерфакс-Україна.

"Самоізоляція або обсервація невакцинованих проти COVID-19 зменшить шанс нового спалаху. Для громадян України, які виїхали до моменту набуття постановою чинності, повернення додому буде безперешкодним. З набуттям чинності постанови українці продовжать безперешкодно перетинати кордон за наявності хоча б одного щеплення", - сказав він.

За словами Ляшка, невакциновні іноземці повинні мати негативний результат тесту,.



"У разі відсутності повного курсу вакцинації в іноземця, хоча б однієї дози щеплення у громадянина України буде запропоновано встановити застосунок "Вдома". Ця програма почне контролювати самоізоляцію через 72 години, якщо за цей час людина не отримає негативного результату тесту. У разі позитивного результату людину відправляють на самоізоляцію або на лікування", - пояснив міністр.