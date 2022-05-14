Україна повинна бути в групі держав, які приєднаються до НАТО, - Арсеній Яценюк
На глобальному рівні на порядку денному необхідно приймати дуже сильні й потужні рішення. Перше – це озброїти Україну. Друге – зробити Україну членом НАТО, - підкреслив голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час спеціальної військової панелі КБФ
“Зараз ми живемо в абсолютно іншому світі. Світ до і після 24 лютого. На мою думку, зараз уже немає якогось світового порядку. Автократії і диктатури борються проти демократій і вільного світу”, - наголосив він.
Арсеній Яценюк підкреслив, що путінська війна проти України "розпочала процес дефрагментації світового порядку, який склався після Другої світової війни”: “Треба створити новий порядок. Це шанс для нас. Це можливість, яка дуже залежить від того, чи виграє Україна в цій війні. Ми маємо виграти цю війну, і ми переможемо в ній”.
Він назвав життєво важливими у плані військової підтримки два питання. Перше з них - якнайшвидше надання зброї українському війську.
Друге питання, за словами Арсенія Яценюка, – Україна має отримати гарантії безпеки: “Після того, як Україна відвоює свої території, для нас надзвичайно важливо мати реальні гарантії безпеки для України. Не такі, які нагадували би Будапештський меморандум. І єдиний вихід, який я бачу, - це те, щоб Україна стала членом НАТО”.
“Швеція та Фінляндія вже вирішили приєднатися до Альянсу. Україна повинна бути в цій групі. Це рішення, яке буде відповідати інтересам НАТО - зробити Україну членом НАТО якомога швидше. Наші військові вже є оперативно сумісними зі стандартами НАТО. Через цю війну наші військові, чоловіки та жінки, показали свою рішучість, героїзм і показали, що вони такі ж, як армії Альянсу”, - наголосив Арсеній Яценюк.
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