Україна представила в Польщі модифікований 10-місний бронеавтомобіль "Новатор"

Про це інформує "Українська Бронетехніка" у Facebook.

"Створенням нової версії "Новатора" ми продовжуємо розвиток нашої автомобільної лінійки. 10-місний бронеавтомобіль - це максимально актуалізована, оновлена з урахуванням вимог часу версія СБА "Новатор", який з 2018 року постачається Силам оборони України та на сьогодні пройшов випробовування як часом, так і, що важливо, боями", - розповів гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.



За його словами, ця модифікація розроблялася з урахуванням досвіду використання автомобіля різноманітними підрозділами в бойових умовах.



Зазначається, що серед головних новацій, втілених компанією, – покращена підвіска та система керування, які забезпечують високу маневровість та підвищену прохідність.

Фото: www.facebook.com/ukrainianarmor

Бельбас додав, що машина зроблена на шасі Ford, яке широко використовують виробники бронетехніки. За його словами, головна проблема, яку доводиться долати, - це збільшення максимального навантаження на базове шасі, адже у Forda воно складає 8845 кг.

"Нашим конструкторам вдалося вирішити цю проблему за допомогою використання для бронювання сучасної тоншої та твердішої броні та з допомогою модернізації підвіски. Такі рішення дозволили спроєктувати машину, яка відповідає вимогам сучасної війни", - наголосив Бельбас.



Крім того, за його словами, оновлена версія "Новатора" має посилений протимінний захист. Бронеавтомобіль здатний працювати в різних кліматичних умовах, незалежно від пори року, та на різних типах доріг, включаючи бездоріжжя.



"Як і попередня версія 10-місний "Новатор" побудований за модульним принципом і є, фактично, універсальною платформою, яка завдяки високому ступеню адаптації, може використовуватися для виконання різноманітних бойових завдань та на яку можна інтегрувати різноманітне озброєння і бойові модулі", - зазначив гендиректор "Української Бронетехніки".



Дослідний зразок машини, який представлений на збройному форумі в Польщі, відразу після виставки буде проходити державні випробовування.