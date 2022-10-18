Україна приєдналася до Конвенції про екстрадицію
У Верховній Раді проголосували за проєкт закону про приєднання України до Конвенції про екстрадицію
Про це написав у телеграмі народний обранець Олексій Гончаренко.
18 жовтня Рада підтримала законопроєкт про приєднання України до Конвенції про екстрадицію. Проголосувало 305 депутатів.
"Це створить правові підстави для співробітництва з компетентними органами держав-учасниць щодо видачі для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку осіб, які, намагаючись ухилитися від відповідальності за вчинені злочини, переховуються на території однієї з них", - йдеться в проєкт закону на сайті парламенту.
Закон передбачає, що Україна не буде видавати своїх громадян іншій державі та може відмовити у видачі особи, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що екстрадиція суперечить інтересам національної безпеки України.
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