Україна продовжила заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

Про це повідомляє Укрінформ.



Згідно з повідомленням, НКРЕКП продовжила заборону імпорту в Україну електроенергії з Росії та Білорусі до 1 листопада.



Зазначається, що регулятор не отримував у період з 26 травня по 23 вересня звернень щодо необхідності відновити імпорт електроенергії з країн, які не є членами Енергетичного співтовариства.

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