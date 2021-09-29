Україна продовжила заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) продовжила заборону на імпорт електроенергії з Росії і Білорусі до 1 листопада
Про це повідомляє Укрінформ.
Згідно з повідомленням, НКРЕКП продовжила заборону імпорту в Україну електроенергії з Росії та Білорусі до 1 листопада.
Зазначається, що регулятор не отримував у період з 26 травня по 23 вересня звернень щодо необхідності відновити імпорт електроенергії з країн, які не є членами Енергетичного співтовариства.
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