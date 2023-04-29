Україна програла Японії у вирішальному матчі на ЧС з хокею
У 5-му турі ЧС-2023 з хокею збірна України поступилась команді Японії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч пройшов сьогодні, 29 квітня, у Таллінні. Чоловіча збірна України поступилась Японії з рахунком 5:3. У складі нашої команди відзначились Ілля Коренчук, Віталій Лялька та Олексій Ворона.
Для того, аби виграти ЧС-2023 у дивізіоні IB Україні необхідно було перемогти Японію в основний час.
У підсумковій турнірній таблиці наша команда посіла другу позицію з 10 очками, і залишилась у цьому дивізіоні, японці тріумфували з 15 балами.
Третє місце посіла команда Китаю (8 очок), слідом йде Естонія (5) та Нідерланди (4). Останнє місце у Сербії, вони набрали лише 3 пункти.
Японія у наступному сезоні зіграє у дивізіоні IA, а Сербія вилетіла в IIA
ЧС-2023 з хокею
5-й тур. Дивізіон IB
29 квітня
Японія - Україна 5:3
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
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