Україна програла Японії у вирішальному матчі на ЧС з хокею

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч пройшов сьогодні, 29 квітня, у Таллінні. Чоловіча збірна України поступилась Японії з рахунком 5:3. У складі нашої команди відзначились Ілля Коренчук, Віталій Лялька та Олексій Ворона.

Для того, аби виграти ЧС-2023 у дивізіоні IB Україні необхідно було перемогти Японію в основний час.

У підсумковій турнірній таблиці наша команда посіла другу позицію з 10 очками, і залишилась у цьому дивізіоні, японці тріумфували з 15 балами.

Третє місце посіла команда Китаю (8 очок), слідом йде Естонія (5) та Нідерланди (4). Останнє місце у Сербії, вони набрали лише 3 пункти.

Японія у наступному сезоні зіграє у дивізіоні IA, а Сербія вилетіла в IIA

ЧС-2023 з хокею

5-й тур. Дивізіон IB

29 квітня

Японія - Україна 5:3