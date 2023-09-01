Україна прорвала першу лінію оборони росіян, а російські хакери атакували планшети військових ЗСУ з інформацією про бойові завдання. Акценти світових ЗМІ 1 вересня

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 1 вересня.

ЗСУ наблизилися до першої лінії оборони росіян, а британський оборонний гігант збудує завод в Україні

Пробивши складну лінію російської оборони навколо південного села Роботине, українські війська тепер намагаються зробити наступний крок у своєму важкому контрнаступі, ведучи запеклі бої за кілька миль далі на схід, за словами українських військових командувачів та офіційних осіб США, пише The Times. Напружені бої відбуваються на тлі тижнів жорстоких боїв, які призвели до невеликих, але значних успіхів, які українські війська намагаються використати з ширшою метою – вбити клин у так званий сухопутний міст між Росією та окупованим Кримом, який має важливе значення для шляхів постачання російської армії.

Зазначається, що рух у бік Вербового примітний, оскільки він показує, що Україна достатньо впевнена у своєму контролі над Роботиним і вважає, що її війська можуть спробувати просунутися вперед. Американські офіційні особи в четвер підтвердили, що українські сили пробили основну лінію російської оборони навколо Роботиного та вели бої біля Вербового. Також офіційні особи США заявили, що навіть такі невеликі успіхи є значними, тому що вони створили перший справжній український імпульс за кілька тижнів і підштовхнули свою артилерію та ракети трохи ближче, щоб завдати глибших ударів у контрольовану Росією територію по військах, постачаннях і транспортних мережах Москви.

Високопоставлений західний військовий чиновник сказав, що просування України, хоч і заслуговує на увагу, все ще не є великим оперативним проривом. Але воно підвищує моральний дух як для українських військ, так і для громадських настроїв, а також демонструє реальний прогрес для Сполучених Штатів та інших союзників, які надали Україні зброю та обладнання на мільярди доларів.

Західні аналітики відзначають, що навколо Вербового сходяться ще кілька оборонних рубежів, які можуть сповільнити або зупинити просування. Самі українські військові посадовці попереджають, що не варто очікувати швидкого прогресу, оскільки кожен відвойований осередок землі завдасть шкоди їхнім військам. І поки українські війська прагнуть просуватися на південь до Азовського моря, попереду ще кілометри грізної російської оборони, включаючи міни, танкові пастки, укріплені окопи, бетонні ящики для таблеток і снайперські гнізда.

Як зазначає CNN, надані військовими свідчення проливають світло на численні виклики, які стоять перед українськими військами, намагаючись прорвати щільну систему російських мінних полів, протитанкових перешкод і розкиданих тунелів у частинах південної та східної України. А новини про останній прогрес надходять на тлі повідомлень про те, що США та західні союзники відзначили повільний темп контрнаступу. Раніше цього місяця видання повідомляло, що США отримували все більше тверезих оновлень.

Повідомляється, що останніми тижнями Київ розширив свої підрозділи до стратегічного міста Токмак, центру матеріально-технічного забезпечення російських сил із залізничною станцією, через яку здійснюється постачання, а також розташовані склади палива та боєприпасів.

Британська оборонна компанія BAE Systems створює локальну компанію в Україні та підписала угоди з урядом, щоб допомогти збільшити постачання озброєння та обладнання, повідомляє The Guardian. BAE заявила, що співпрацюватиме безпосередньо з Києвом, щоб вивчити потенційних партнерів для плану виробництва 105-мм легких артилерійських гармат в Україні та краще зрозуміти вимоги Києва.

Як найбільший оборонний підрядник Великої Британії, BAE виготовила більшу частину обладнання, яке Великобританія та інші уряди надали Україні для захисту від російського вторгнення. Британія є ключовим постачальником оборонних засобів для України й у травні стала першою країною, яка почала постачати Києву крилаті ракети великої дальності.

Зазначається, що британська компанія, яка виграла від збільшення витрат на оборону в результаті конфлікту, вже надає послуги з навчання та ремонту збройним силам України. Також Україна підписала заяву про наміри зі Швецією щодо посилення співпраці у виробництві та експлуатації бронетехніки сімейства CV90 виробництва шведського підрозділу BAE. Західні оборонні компанії зважують можливості виробництва зброї в Україні та можливі ризики для безпеки.

Атака російських хакерів на мобільні пристрої військових ЗСУ та передсмертне відео Пригожина

Російські військові хакери атакували мобільні пристрої українських солдатів, намагаючись викрасти конфіденційну інформацію з поля бою, яка могла б допомогти Кремлю у війні проти України, попередили США та їх союзники в четвер. Як пише CNN, нові рекомендації від США та їхніх союзників із "П’яти очей" – Австралії, Канади, Нової Зеландії та Великої Британії – підтверджують звіт Служби безпеки України, який виявив, що російські хакери намагалися проникнути на планшети Android, які українські військові використовували для планування та виконання бойових завдань.

СБУ повідомила, що шкідливий код російських хакерів був розроблений для викрадення даних, які надсилаються з мобільних пристроїв солдатів на супутникову систему Starlink компанії мільярдера Ілона Маска. Раніше повідомлялося, що супутники Starlink мають вирішальне значення для зв’язку на полі бою в Україні.

Новини показують, що боротьба за контроль над конфіденційними військовими даними в кіберпросторі була ключовим фронтом у повномасштабній війні Росії проти України. Незрозуміло, наскільки успішними були спроби злому. СБУ заявила, що заблокувала деякі спроби злому, але також визнала, що росіяни захопили планшети на полі бою та встановили на них шкідливе програмне забезпечення.

Фото: facebook.com/kmp.vmsu.ua

Глава Вагнера Євгеній Пригожин натякнув на загрози своїй безпеці на відео, яке, імовірно, було зняте за кілька днів до його загибелі в авіакатастрофі, пише BBC . У короткому ролику тривалістю менш як 30 секунд Пригожин сказав: "Для тих, хто обговорює, живий я чи ні, як у мене справи – зараз вихідні, друга половина серпня 2023 року, я в Африці. Тож для людей, які люблять обговорювати моє знищення чи моє приватне життя, скільки я заробляю чи будь-що інше – все нормально".

Так зване посилання на вихідні, на другу половину серпня, свідчить про те, що ролик міг бути записаний 19 або 20 серпня. На відео, яке було зняте в транспортному засобі, що рухається, видно, що Пригожин одягнений у камуфляж і шапку, подібну до тієї, яку він носив на відео, опублікованому Gray Zone 21 серпня, на якому він також припустив, що перебуває в Африці.

Пригожин і ще дев'ятеро загинули в катастрофі під Москвою 23 серпня, що викликало шалені припущення. Боса ПВК Вагнера багато хто називав мерцем, що ходить, після того, як він очолив невдалий заколот у червні, під час якого його бойовики взяли під контроль російське місто та рушили до Москви. Білий дім припустив, що за його смертю могла стояти російська влада, хоча Кремль відкинув будь-які припущення про її причетність як повну брехню.

Росія викрадає й катує українських дітей та початок навчального року під російськими атаками

Україна порушила понад 3000 кримінальних справ за ймовірні злочини Росії проти дітей в країні, включаючи десятки випадків тортур, повідомила українська прокуратура в четвер, пише CNN. Серед звинувачень – вбивства, каліцтва, викрадення дітей, примусове переміщення, депортація, сексуальне насильство над дітьми та викрадення людей, – заявила начальниця відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу Генерального прокурора України Юлія Усенко. Вона зазначила, що ці ймовірні злочини часто поєднуються з катуваннями та незаконним позбавленням волі, а органи досудового розслідування та прокуратура документують такі злочини у понад 3200 кримінальних провадженнях.

Росія неодноразово заперечувала ці звинувачення в тортурах і порушеннях прав людини. За словами Усенко, прокуратура задокументувала 75 дітей, які зазнали різних форм тортур з боку російських військових. Ставлення Росії до українських дітей давно перебуває під пильною увагою міжнародної спільноти. У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав людини Марії Львової-Бєлової за ймовірну схему депортації українських дітей до Росії. Російський уряд захистив цю практику, заявивши, що вони рятують дітей, і заперечує, що депортація є примусовою. У Кремлі назвали дії МКС обурливими та неприйнятними.

Львова-Бєлова та інші російські чиновники заявили в липні, що понад 700 000 українських дітей були вивезені із зон конфлікту в Україні до Росії з початку війни. Однак Україна стверджує, що діти були незаконно депортовані й що було вивезено набагато меншу кількість дітей – приблизно 19 500.

Тим часом BBC розповідає, як українські діти повертаються до школи під російськими атаками. Російські авіаудари будуть постійною загрозою для українських вчителів, дітей і батьків, оскільки 1 вересня розпочинається новий навчальний рік. За даними української влади, під час війни з Росією було повністю зруйновано понад 360 навчальних закладів і понад 3000 пошкоджено. Росія та Amnesty International звинуватили Україну у створенні військових баз у школах, але Київ називає ці звинувачення кампанією дезінформації та пропаганди.

Фото: Павло Кириленко

Щоб мінімізувати смертельну загрозу, багато учнів навчатимуться дистанційно, і місцева влада вирішуватиме, чи проводитиметься навчання в класі, чи вдома. Їхнє рішення залежить від ситуації з безпекою в кожному регіоні та від того, чи є в школах бомбосховища. Заступник міністра освіти Андрій Сташків розповів BBC, що зараз очікується, що приблизно шоста частина українських шкіл працюватиме дистанційно, але це набагато менше, ніж торік. Близько 80 тисяч вихованців зареєструються з окупованих Росією територій в Україні. Шкільну програму також адаптують до умов воєнного часу, а вивчення мінної безпеки тепер стане обов’язковим.

Щоб зробити курс більш доступним для дітей молодшого віку, у ньому представлений Патрон, відомий пес-міношукач, який також знімається в мультсеріалі, який розповідає маленьким українцям про небезпеку боєприпасів, що не розірвалися. Ще одна особливість навчальної програми, яка була змінена війною з Росією, – минулорічне вилучення Міністерством освіти України багатьох російських письменників. Загалом зриви, спричинені війною, руйнівно вплинули на якість освіти в Україні. Агенція ООН у справах дітей ЮНІСЕФ заявляє, що українські діти виявляють ознаки повсюдної втрати знань.