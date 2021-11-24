Україна пройшла пік смертності від коронавірусу, - НАН
У Національній академії наук України заявили, що пік смертності від COVID-19 вже пройдено
Про це йдеться в прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 24 листопада - 7 грудня 2021 року ("Прогноз РГ-56") від Національної академії наук України у Facebook.
Прогноз підготувала Робоча група математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні (базова установа - Інститут проблем математичних машин і систем НАН України).
За словами дослідників, пік смертності в країні був пройдений 8-12 листопада.
У НАН зазначають, що надалі поширення захворюваності коронавірусом в Україні під час третьої хвилі піде тільки на спад.
У прогнозі йдеться, що в останні два тижні епідемія коронавірусу йшла на спад за всіма показниками.
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