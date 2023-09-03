Україна рішуче прориває лінію фронту й готує раптові наступи, а Путін подвоює свій хрестовий похід. Акценти світових ЗМІ 3 вересня

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 3 вересня.

Українські війська прорвали першу лінію фронту й очікують швидших успіхів

Українські війська рішуче прорвали першу лінію оборони Росії поблизу Запоріжжя після тижнів кропіткого розмінування, й очікують швидших успіхів, оскільки вони натискатимуть на слабшу другу лінію, заявив в інтерв'ю The Guardian бригадний генерал Олександр Тарнавський, який очолює південний контрнаступ. Військовий підрахував, що Росія присвятила 60% свого часу та ресурсів будівництву першої лінії оборони й лише по 20% – другої та третьої ліній, оскільки Москва не очікувала, що українські сили пройдуть. Зараз ЗСУ перебувають між першою та другою лініями. За словами генерала, українські війська висуваються з обох сторін пролому та зміцнюють свій контроль на території, захопленій під час останніх боїв.

Величезне мінне поле заблокувало українські війська на кілька тижнів, поки піхотні сапери повільно розчищали піший штурмовий шлях. За словами Тарнавського, російські війська просто стояли й чекали на українську армію, відбиваючи машини снарядами та безпілотниками. Але тепер цей бар’єр подолано, росіяни були змушені до маневрів, а українці повернулися на своїх танках та іншій бронетехніці. Через те, що Москва відчуває тиск, вона передислокувала війська на територію з лінії фронту в окупованій Україні – Херсон на півдні та Лиман на північному сході – а також з території Росії.

Відповідаючи на запитання щодо повільного прориву російських ліній під час наступу далі на схід уздовж лінії оборони противника, він сказав, що це має інші цілі, і додав, що Україна готує інші раптові наступи, щоб виснажити сили Москви. У статті зазначається, що повільний військовий прогрес протягом літа підтримав тих у західних столицях, які закликали до переговорів з Володимиром Путіним про припинення війни. Цю позицію рішуче відкидають в Україні, де багато хто вважає, що лише повна поразка Росії завадить новому вторгненню. Будь-яке врегулювання, яке винагородить Москву за застосування сили, дасть їй привід повторити спробу в майбутньому.

Фото: Генштаб ЗСУ

Контрнаступ України рухається вперед після того, як Київ досяг певного прогресу у своїй кампанії з повернення території, захопленої Росією, заявив у суботу президент України Володимир Зеленський, пише CNN . Схоже, глава держави намагається перевернути наратив про те, що літній контрнаступ України на сьогоднішні дав гірші результати, ніж очікувалося, зауважують журналісти. Раніше деякі ЗМІ оприлюднили повідомлення з посиланням на західних офіційних осіб, які стверджували, що Україна занадто мало розподілила свої війська.

Після довгих очікувань контрнаступ офіційно розпочався в середині червня. Здобутки, однак, були здобуті важко, і не було захоплення великих населених пунктів, оскільки київські війська зіткнулися з добре захищеними російськими рубежами. Попри постійний млявий прогрес, у середині липня Київ заявив, що не відчуває тиску щодо швидких результатів. До кінця місяця Україна перекинула додаткові війська на південний схід країни, що свідчить про те, що вона виявила потенційні слабкі місця в російських оборонних лініях. Це рішення, схоже, дає певні результати. Останніми днями українські військові здобули перемоги на південному сході Запорізької області, пробивши першу лінію російської оборони. Цей прогрес є ознакою того, що Київ наближається до розгалуженої мережі укріплених окопів Москви вздовж південного фронту. Подальші досягнення там допоможуть Україні зламати «сухопутний міст», що з’єднує материкову Росію з Кримським півостровом, який Кремль анексував з Києва в 2014 році в порушення міжнародного права.

Путін веде вічну війну, тому Захід має забути про переговори, та "смерть" російської дипломатії

Навіть після 18 місяців жаху в Україні, дуже багато видатних політиків у США та Європі, здається, не можуть або не хочуть усвідомити екзистенційну загрозу, яку Росія Володимира Путіна становить для всіх. Вони продовжують припускати, що ця війна, як і інші конфлікти, зрештою завершиться переговорами. Проте Кремль вимагає не менше, ніж повної капітуляції Києва – а цього не буде, стверджує у колонці на The Guardian автор Саймон Тісдолл. Пояснюючи, чому не варто навіть думати про переговори, оглядач зазначає, що все ж Путін – непримиренний, непроникливий, убивчий – не зрушує з місця. Події навколо заколоту Вагнера показали, наскільки шаленими є західні надії, що його буде повалено зсередини, але вони не виправдалися. Тепер він подвоює свій особистий хрестовий похід: геополітичне відродження Росії, заради якого він ризикне всім.

Навіть якби перемир'я в Україні було якимось чином домовлено, Путін, швидше за все, сприйняв би це як тактичну паузу перед своїм наступним наступом. Західні лідери, передусім Джо Байден, Еммануель Макрон, Олаф Шольц і Ріші Сунак, повинні визнати цю реальність – і нарешті почати боротьбу за перемогу, переконаний автор статті. Тому потрібно вітати Україну в НАТО та ЄС без подальших зволікань. Запропонувати гарантії безпеки та безпечні морські шляхи зараз, підкріплені вогневою міццю НАТО, червоними лініями, потрібно більше зброї, літаків і заборонених для польотів зон. Також союзники повинні попередити Китай, Іран і Північну Корею відступити, й припиніть говорити про переговори. Саймон Тісдолл каже, що миру бути не може, поки Росія беззастережно не відступить.

BBC розповідає, як загинула російська дипломатія за Путіна. Колись російські дипломати були ключовою частиною зовнішньополітичної стратегії президента РФ. Але це все змінилося. За роки, що передували повномасштабному вторгненню Росії в Україну, дипломати втратили свій авторитет, їхня роль була зведена до повторення агресивної риторики Кремля. Ще у 2000 році російський лідер казав, що Росія готова співпрацювати з НАТО, й він не може уявити свою країну ізольованою від Європи.

Фото: Getty Images

Тоді, на початку свого президентства, Путін прагнув налагодити зв’язки із Заходом. Російські дипломати були ключовою частиною команди пана Путіна, допомагаючи вирішити територіальні суперечки з Китаєм і Норвегією, ведучи переговори про поглиблення співпраці з європейськими країнами та забезпечуючи мирний перехід після революції в Грузії. Але в міру того, як Путін ставав могутнішим і досвідченішим, він дедалі більше переконувався, що має всі відповіді й що дипломати непотрібні, пояснюють експерти.

Аналізуючи поведінку окремих дипломатів РФ, видання ставить питання, чи після півтора року війни є надія, що дипломатія допоможе припинити бойові дії? У відповідь більшість людей, з якими спілкувалося BBC, вважають, що це дуже малоймовірно. Зазвичай 95% роботи дипломатів – це неофіційні зустрічі та кавування. Такі контакти дуже скоротилися, практично немає про що говорити.

Рано чи пізно діалог має відбутися. Єдина альтернатива переговорам – абсолютна перемога, та навряд чи Київ або Москва зможуть цього досягти на полі бою, вважає дехто з експертів. Українська влада скаржиться, що Росія знову пропонує ультиматуми замість компромісів, наприклад, вимагає від України погодитися на анексію окупованих територій. Київ не має наміру вести переговори на таких умовах, а його західні союзники публічно підтримують це рішення. Здається, Росія має намір покладатися на свою військову машину, розвідувальні служби та геоекономічну силу, а не на дипломатію.

Проблема міжнародного усиновлення в Україні та арешт олігарха Коломойського

Війна в Україні призупинила міжнародне усиновлення, тому деякі діти-сироти, яких іноземні родини мали бажання усиновити, застрягли у підвішеному стані, пише The Washington Post. Усиновлення може бути повільним, бюрократичним процесом навіть за найкращих обставин. Але десятки американських сімей, які сподіваються усиновити українських дітей, стикаються з набагато більшою перешкодою: українські чиновники призупинили міжнародне усиновлення до кінця війни. І ніхто не знає, коли закінчиться війна. Оскільки з початку російського вторгнення минуло півтора року, а контрнаступ Києва поступово повертає територію, багато західних чиновників і аналітиків попереджають про потенційний глухий кут, у якому ніхто не виграє, не здасться і не хоче сісти за стіл переговорів. Вони кажуть, що війна може тривати роками – перспектива, яка наповнює родини відчаєм.

Багато сімей вже приймали українських дітей через програми відвідування. Але якщо вони вирішать, що хочуть усиновити, майбутні батьки повинні пройти перевірку вповноваженого агентства з усиновлення та Служби громадянства та імміграції США. Потім український уряд має погодити їх на загальне усиновлення, після чого вони можуть офіційно подати заяву на усиновлення конкретних дітей. Саме з цього моменту українська система офіційно визнає стосунки між дітьми та майбутніми батьками – стосунки, які у багатьох випадках уже тривають роками.

Навіть під час війни українські родини можуть усиновлювати українських дітей, як і міжнародні родини, які подали імена своїх дітей до початку вторгнення Росії. Але для близько 200 американських сімей, які були на ранніх стадіях, процес заморожено. Видання розповідає про ті американські сім'ї, які зараз не можуть прийняти українських діток.

Фото: pravda.com.ua

Одного з найпотужніших олігархів України Ігоря Коломойського суд відправив під варту на два місяці за підозрою у шахрайстві та відмиванні грошей. Вважається, що Коломойський протягом семи років перевів за кордон 14 мільйонів доларів через підконтрольні йому банки. Його адвокати кажуть, що він не буде вносити заставу і оскаржить рішення суду. Це останній крок в антикорупційній боротьбі в Україні, спрямованої проти кількох відомих осіб, пише BBC

До того, як стати президентом, Зеленський став відомим як комік і зіграв роль президента в шоу, яке транслювалося на телеканалі, який належить Коломойському. Він заперечує вплив Коломойського на уряд, зазначає The Guardian. Під час війни Зеленський наголошував на боротьбі з корупцією в Україні, оскільки Київ подав заявку на вступ до Європейського Союзу та сподівається отримати десятки мільярдів доларів, щоб допомогти відбудувати країну після війни, якій не видно кінця.

Затримання Коломойського – не перша акція часів війни з його участю. У листопаді минулого року держава взяла під контроль пакети акцій у великих стратегічних компаніях, деякі з яких були пов’язані з бізнесменом, посилаючись на закони воєнного часу, щоб допомогти військовим зусиллям. На початку цього року силовики провели обшук у будинку Коломойського у зв'язку з окремим розслідуванням розкрадання та ухилення від сплати податків у двох найбільших нафтових компаніях країни, які частково належать йому.

Коломойський є колишнім власником провідного українського банку "ПриватБанк", який був націоналізований наприкінці 2016 року в рамках очищення банківської системи. Він володів активами в енергетичній, банківській та інших сферах, включно з впливовим телеканалом. США ввели санкції проти Коломойського у 2021 році через його причетність до значної корупції. Влада США також звинуватила Коломойського та його бізнес-партнера у відмиванні вкрадених коштів через США. Коломойський заперечує будь-які правопорушення.