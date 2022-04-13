Україна схожа на IT-компанію, а Росія - на іржавий радянський танк, - Федоров про цифрову блокаду

Про це Федоров написав у telegram.

За його словами, Україна з партнерами продовжує робити все, щоб технологічні компанії виходили з російського ринку.

"Зараз Україна схожа на IT-компанію, а Росія — на іржавий радянський танк, який впевнено йде до повної залізної завіси. Ми продовжуємо робити все, щоб технологічні компанії виходили з ринку РФ. Цифрова блокада дозволяє відкинути Росію на 30 років назад", - переконаний Федоров.

Він додав, що Путін і його соратники відстали від інших країн та намагаються якось протидіяти еволюції, яка зараз відбувається у світі.

"Не розуміючи, що майбутнє — за технологіями, відкритими технологічними країнами, де живуть креативні люди, є віртуальна валюта, а розвиток усіх процесів стрімкий і гнучкий", - зазначив Федоров у інтерв’ю Олесі Бацман.



12 квітня Михайло Федоров повідомив, що Nokia, Huawei, та SAS Institute пішли з Росії.

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