English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка Україна схожа на IT-компанію, а Росія - на іржавий радянський танк, - Федоров про цифрову блокаду

Україна схожа на IT-компанію, а Росія - на іржавий радянський танк, - Федоров про цифрову блокаду

13 квітня, 2022 середа
14:02
Економіка Михайло Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що цифрова блокада відкине Росію у розвитку на 30 років назад

Про це Федоров написав у telegram. 

За його словами, Україна з партнерами продовжує робити все, щоб технологічні компанії виходили з російського ринку. 

"Зараз Україна схожа на IT-компанію, а Росія — на іржавий радянський танк, який впевнено йде до повної залізної завіси. Ми продовжуємо робити все, щоб технологічні компанії виходили з ринку РФ. Цифрова блокада дозволяє відкинути Росію на 30 років назад", - переконаний Федоров. 

Він додав, що Путін і його соратники відстали від інших країн та намагаються якось протидіяти еволюції, яка зараз відбувається у світі. 

"Не розуміючи, що майбутнє — за технологіями, відкритими технологічними країнами, де живуть креативні люди, є віртуальна валюта, а розвиток усіх процесів стрімкий і гнучкий", - зазначив Федоров у інтерв’ю Олесі Бацман. 
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

санкції
IT
санкції проти Росії
російська агресія
Міністерство цифрової трансформації
Михайло Федоров
Мінцифри
технологiї
IT-індустрія
Читайте також:
ЗСУ
12 квітня, 2022 вiвторок
Найближчі 2-3 тижні бойові дії в Україні будуть посилюватися, – британська розвідка
Владімір Путін
12 квітня, 2022 вiвторок
У Путіна образа переросла в параною і він вирішив знову напасти на Україну, - Макрон
Путін
12 квітня, 2022 вiвторок
Путін дуже невпевнений, він на грані психологічної поразки - Горбач
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.88
  • EUR
    Купівля 31.72
    Продаж 32.67
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
13 квітня
14:46
Британія додала до санкційного списку понад 200 фізосіб і компаній, у тому числі Медведчука
14:38
Зеленський
Зеленський запросив естонських фахівців долучитися до роботи спільної групи, яка розслідуватиме воєнні злочини армії РФ в Україні
14:36
Ексклюзив
Медведчук-карикатура
Я б не поспішав обмінювати Медведчука, насамперед потрібно провести процесуальні дії, — екскерівник Служби зовнішньої розвідки
14:35
НАТО
Швеція в червні подасть заявку на вступ до НАТО, - Svenska Dagbladet
14:24
окупанти в Маріуполі
У Маріуполі окупанти хочуть провести "парад перемоги" на 9 травня, — радник мера
14:22
Європейська Солідарність
Кожен, хто співпрацював з ворогом, має бути притягнутий до відповідальності – "Європейська Солідарність"
14:16
Ексклюзив
Приниження Медведчука - великий ляпас для Путіна, - Ягун
14:05
Фінляндія
Фінляндія може ухвалити рішення про вступ до НАТО найближичими тижнями, – прем'єрка
14:02
Новини компаній
З перших днів війни мережа АЗК "БРСМ-Нафта" виділила 335 000 л пального для заправки транспорту ЗСУ, ДСНС, швидкої допомоги, поліції та ТРО
13:54
збили безпілотник
На півдні України росіяни активно ведуть повітряну розвідку, завдають артилерійських ударів і поширюють фейки про успіх війни проти українців
13:43
Медведєв
У Кремлі відреагували на пропозицію про обмін полонених на Медведчука
13:31
російські війська
Росія нарощує військові сили на аеродромі "Липецьк-2" у Липецькій області, - "Схеми"
13:30
обстріл
Окупанти завдали ракетного удару по Черкаському на Донеччині, щонайменше семеро людей отримали поранення, - очільник ОВА
13:25
окупанти рф
Окупанти розстріляли сімох людей в селі на Херсонщині та підірвали будинок з загиблими, – Офіс генпрокурора
13:19
Туреччина
Туреччина виділила кораблі для евакуації людей з Маріуполя і очікує позитивного рішення найближчими днями, - міністр оборони Туреччини
13:15
Ексклюзив
обстріл
Близько 60 ракет розірвалися на території нашого підприємства. Людей заганяли в погріб і дозволяли виходити тільки дві години на добу, - фермер з Чернігівщини
13:11
міна
На Київщині шахраї пропонують за гроші перевірити будинки на наявність вибухівки і розмінувати їх - ДСНС
13:02
евакуація
Окупанти депортували до РФ понад пів мільйона українців, - Зеленський
12:57
окупанти
"Відправляють на передову на УАЗиках": СБУ перехопила розмови, в яких рашисти скаржаться на своє начальство й відмовляються воювати
12:54
Ексклюзив
Кременчук переселенці
Кременчук продовжує приймати вимушених переселенців зі Сходу України
12:51
запчастини до російської техніки
На Сумщині ЗСУ закликали мешканців повернути запчастини до російської техніки, - очільник ОВА
12:40
ЗСУ знищили
У моргах Дніпра понад півтори тисячі трупів російських солдатів, які ніхто не хоче забирати, - заступник мера
12:35
Великдень
Середня вартість великоднього кошика зросла в 2022-му на чверть, – Інститут аграрної економіки
12:31
Російські окупанти в Чорнобильській зоні намагалися зварити кашу з кавових зерен, – Держприкордонслужба
12:30
Буча ексгумація загиблих
У Бучі розпочалась ексгумація загиблих із другої братської могили, - Суспільне
12:09
Українські військові знищили
Українські військові знищили російський спостережний пункт
11:57
окупанти обстріляли
За добу Харківщина зазнала 53 обстрілів, загинуло 7 людей, - голова ОВА
11:54
Ексклюзив
ЗСУ
У противника зараз немає перемог, на кожному напрямку окупанти програють, території захопити не можуть, — полковник ОК "Південь"
11:54
Алан Патрік (праворуч)
З "Шахтаря" пішов бразилець, який відіграв за клуб 11 років
11:49
Шалва Папуашвілі
Спікер парламенту Грузії Папуашвілі має намір прибути до України
11:32
Еммануель Макрон
Макрон проти використання терміну "геноцид" для опису звірств Росії в Україні
11:26
Ганна Маляр
У РФ величезний арсенал ракет: У Міноборони пояснили, чому повертатися до Києва та звільнених від окупантів міст ще зарано
11:23
заборона ОПЗЖ
Депутат міськради Маріуполя зареєстрував петицію про конфіскацію майна членів партії Шарія й ОПЗЖ на користь України
11:22
немовлята
Від початку повномасштабної війни в Україні народилося більше 26,6 тис. немовлят, – Мін'юст
11:21
Маріуполь жертви
У мобільних крематоріях росіяни знищують свідків своїх злочинів, загиблих цивільних мешканців і власних військових, – українська розвідка
11:17
Редут-2УС
ЗСУ просять допомогти знайти російські комплекси зв'язку та закликають очевидців надсилати фото техніки в чат-бот
11:14
Буча автівки
Десятки понівечених машин: У Бучі з’явилося кладовище розстріляних автівок
10:56
Ексклюзив
Бучанська міська рада
"Київщині можна допомогти автівками та грошима": волонтерка про потреби Бучі та Гостомеля
10:46
боєприпаси
Гвардійці виявили схрон зі 100 ящиками боєприпасів, який залишили російські окупанти на Київщині
10:43
Коштом криптофонду Україна закупила 1 тис. аптечок для ЗСУ на суму $185 тис.
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV