Україна схожа на IT-компанію, а Росія - на іржавий радянський танк, - Федоров про цифрову блокаду
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що цифрова блокада відкине Росію у розвитку на 30 років назад
Про це Федоров написав у telegram.
За його словами, Україна з партнерами продовжує робити все, щоб технологічні компанії виходили з російського ринку.
"Зараз Україна схожа на IT-компанію, а Росія — на іржавий радянський танк, який впевнено йде до повної залізної завіси. Ми продовжуємо робити все, щоб технологічні компанії виходили з ринку РФ. Цифрова блокада дозволяє відкинути Росію на 30 років назад", - переконаний Федоров.
Він додав, що Путін і його соратники відстали від інших країн та намагаються якось протидіяти еволюції, яка зараз відбувається у світі.
"Не розуміючи, що майбутнє — за технологіями, відкритими технологічними країнами, де живуть креативні люди, є віртуальна валюта, а розвиток усіх процесів стрімкий і гнучкий", - зазначив Федоров у інтерв’ю Олесі Бацман.
- 12 квітня Михайло Федоров повідомив, що Nokia, Huawei, та SAS Institute пішли з Росії.
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