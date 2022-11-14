Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Навіть під час війни ми не зупиняємось у моделюванні нового енергетичного майбутнього України. Безвуглецева енергетика - один з головних фокусів світу у технологічному розвитку. Звісно, Україна, з нашим досвідом і потенціалом в атомній енергетиці, також буде брати активну участь у реалізації світового порядку денного", – написав Герман Галущенко на своїй сторінці у фейсбук.

Україна в партнерстві з США, а також Японією та Республікою Корея, візьме участь у державно-приватному консорціумі з науково-практичних розробок для малих модульних реакторів. Термін реалізації проєкту орієнтовно становитиме 2-3 роки. У ньому братимуть участь як провідні компанії атомної галузі, так і науково-дослідні установи.

Зокрема, з боку США участь братиме NuScale, FuelCell Energy, Clark Seed, Argone National Laboratory, а з боку України - НАЕК "Енергоатом" і Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки. Крім того, участь візьмуть Doosan Enerbility, IHI Corporation, JGC Corporation, Samsung C&T, Starfire Energy.

Проєкт має оцінити та продемонструвати технічну здатність, економічну конкурентоспроможність, а також можливість вироблення та використання в промислових масштабах водню та аміаку з використанням малих модульних реакторів для отримання чистої безвуглецевої енергії. Для цього планується створення пілотної установки та проведення відповідного техніко-економічного аналізу її роботи.

"Напрацювання міжнародного державно-приватного консорціуму в тому числі будуть використані для розбудови, після нашої перемоги, нової енергетичної системи України і прискорять наш "зелений перехід". Цей проєкт стане продовженням нашого партнерства з США у сфері технологій для малих модульних реакторів і підтверджує здатність України посісти гідне місце серед інноваційних лідерів в галузі чистої безвуглецевої енергетики світу", – додав Герман Галущенко.

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